Así fue el contundente mensaje de Sebastián Rulli a influencers que violaron veda electoral

El actor les pidió congruencia a los implicados (Foto: Instagram de Sebastián Rulli)

Tras algunas publicaciones que varios influencers realizaron horas previas a las elecciones de este domingo 6 de junio en donde mostraban su preferencia por el Partido Verde Ecologista (PVE), el actor Sebastián Rulli se posicionó severamente contra ellos.

“Perdón pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros, de algunos influencers y dicen “no es que a mi no me gusta hablar de política de fútbol, ni de religión, pero estoy de acuerdo con algunas de las iniciativas de algunos partidos que se ven que les pagaron por decir esa est*pidez”, sentenció el artista desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, le pidió a aquellos que violaron la veda electoral que fueran congruentes con sus acciones y predicaran con el ejemplo.

“ni siquiera son congruentes, porque estoy seguro que ni siquiera votaron, hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, que siquiera están en el país. No se vendan, la dignidad no tiene precio”, concluyó su mensaje.

Raúl Araiza fue uno de los influencers que subi{o contenido apoyando al partido (Foto: Captura de pantalla: Instagram)

Cabe recordar que El periodista David Santiago de Expansión exhibió la tarde de este sábado desde su cuenta de Twitter a varios personajes con cientos de miles de seguidores en Instagram que dicen “apoyar” al polémico partido dirigido por Karen Castrejón Trujillo.

Entre los influencers que se prestaron a la propaganda están Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, el youtuber AlexXxStrecci, así como el ex integrante de Acapulco Shore, Fernando Lozada.

El esquema del script fue el mismo. Realizaron una típica dinámica de preguntas y respuestas, cuando casualmente a todos ellos, alguien les cuestiona primero si van a salir a votar este domingo 6 de junio y en otra por quién. En este sentido, confirman su participación en la jornada electoral, invitan a la población a hacer lo mismo, y finalmente, señalan que su voto será para el “Partido Verde” debido a sus propuestas “a favor del medio ambiente”.

“Primero que nada es importante que voten [...] es mi opinión, y voy a votar por un partido que apoya el medio ambiente”, dijo Lozada.

“Todos como ciudadanos responsables, tenemos que ir a votar [...] Yo estuve viendo la propuestas de varios partidos y a mí me gustó una del Partido Verde porque se trata de convertir la basura en energía”, indicó AlexXxStrecci.

“Yo el día de mañana votaré por el Partido Verde”, mencionó Hernández.

Además de los influencers, también compartieron su voto la cantante Karla Díaz, los actores Isabel Madow, Sherlyn González y Gabriel Soto (Capturas de pantalla: Instagram)

A pesar de llamarse “ecologista”, el PVEM se alió al bloque de autollamada “Cuarta Transformación”, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha impulsado reformas a la ley para producir energías a base carbono, dejando de la lado las eólicas y solares.

Además de los influencers, también compartieron su voto la cantante Karla Díaz, los actores Isabel Madow, Sherlyn González y Gabriel Soto; así como los conductores Brandon Peniche, Lambda García y Raúl “El Negro” Araiza.

“Sí, voy a votar por el Partido Verde”, mencionó Garcia.

“A mí me llamó mucho la atención las propuestas del Partido Verde”, aseguró Díaz.

“Es una decisión personal [...] pero en esta ocasión me gustan las iniciativas del Partido Verde”, dijo González.

“Yo ya llevo muchas campañas apoyando, y soy parte del Partido Verde, pero pueden votar por quienes ustedes quieren, lo impotente es que lo hagamos correctamente”, opinó Araiza.

