“Lo he ganado con mi legítimo trabajo”: Alfonso Durazo negó ocultamiento de bienes en su declaración patrimonial 3de3

El ex secretario de Seguridad Pública y hoy candidato a la gubernatura de Sonora por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Alfonso Durazo Montaño, negó las versiones que circulan en medios de comunicación sobre el presunto ocultamiento de bienes en su declaración patrimonial correspondiente a las elecciones intermedias a celebrarse el próximo 6 de junio.

A través de un comunicado que difundió la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter, el abanderado de la llamada “Cuarta Transformación” respondió al reportaje publicado la noche de este 20 de mayo por el portal Latinus y señaló que su patrimonio lo ha ganado con su “trabajo legítimo”.

“Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio, porque me lo he ganado con mi legítimo trabajo [...] Como funcionario público federal, he presentado puntualmente mis declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses. Dicha información ha sido revisada durante años por la Secretaría de la Función Pública”