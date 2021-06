Elecciones 2021: todo lo que debes saber sobre el PREP y Conteo Rápido

Con estos procedimientos, los ciudadanos podrán conocer resultados preliminares horas después de terminada la jornada electoral (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Este 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones en México. Millones de personas saldrán a las urnas para votar por casi 20 mil candidatos que buscarán un cargo público en los 32 estados del país.

Para confirmar las victorias podrían pasar días, pues el conteo de los sufragios se tiene que hacer de manera detallada y sin errores. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y conteos rápidos para conocer resultados preliminares.

De esta manera los ciudadanos, horas después de terminada la jornada electoral, podrán darse una idea acerca de los nombres y apellidos que tomarán las riendas de la política mexicana a partir de este domingo.

Estos procesos estarán supervisados por expertos en la materia (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

¿Qué es el PREP?

Uno de los métodos utilizados para otorgar esta información con los PREP, un sistema que captura y publica los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.

Como tal, este Programa no cuenta votos, simplemente permite dar a conocer, en tiempo real, los datos de las elecciones, con certeza y oportunidad, a través de internet. Una copia de esta acta es enviada a los representantes de los partidos políticos para cotejar los resultados.

En este sentido, estos resultados sólo tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Además, no es un cálculo a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra. El PREP tampoco es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido, ni mucho menos un conteo rápido

La responsabilidad de los PREP en las elecciones recae en los Organismos Públicos Locales (OPL), conforme al artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que a estos Organismos les corresponde “Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto”.

El INE únicamente es responsable del desarrollo e implementación del PREP en las elecciones federales; es decir, de la renovación de la Cámara de Diputados, pues sólo acompaña a los OPL para implementar y advertir si están o no bien desarrollados.

El INE garantizará que los resultados otorgados sean los más confiables (FOTO: PAULINA NEGRETE/ CUARTOSCURO)

¿Qué es el Conteo Rápido?

El Conteo Rápido es un procedimiento estadístico que estima las tendencias de los resultados finales de una elección la misma noche de la jornada electoral, a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas instaladas.

Dicho proceso comienza con la recopilación de los resultados de la votación de las casillas que fueron seleccionadas para la muestra. Los datos registrados se transmiten vía telefónica a una sala donde se recibe la información. Posteriormente los miembros del comité entregan un informe al respecto al presidente del Consejo General del INE, para finalmente difundirlos.

Se prevé tener esta aproximación alrededor de las 23:00 horas del domingo 6 de junio, la cual será enviada a cada OPL para su presentación ante la militancia y los habitantes de cada entidad del país.

De esta manera, el INE garantizará que los resultados otorgados sean los más confiables. Ambos procesos buscan ofrecer certeza a la ciudadanía después del cierre de casillas. Además, todos son supervisados por expertos en esta materia para avalar su realización y dar fe de su óptima aplicación.

SEGUIR LEYENDO