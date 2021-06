La familia desalojada por el socavón en Puebla fue víctima de una estafa telefónica

La familia Sánchez Xaliamihua denunció públicamente la estafa de la que fueron víctimas (Foto: EFE/Hilda Ríos)

La familia cuya casa ha sido afectada por el socavón que se formó en el municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, no solamente está sufriendo por la pérdida de su hogar, sino que aunado a esto fueron estafados.

De acuerdo con un video en el canal de YouTube Contrastes TV, Magdalena Xaliamihua y Heriberto Sánchez compartieron que fueron víctimas de una estafa telefónica.

Todo comenzó el pasado miércoles 2 de junio, cuando Magdalena fue contactada por una mujer que se identificó como representante de la Secretaría de Gobernación de Monterrey.

“Me dijeron que era de Monterrey, Nuevo León y la persona con la que tenía yo el gusto era Marisol Hernández, que me iba a depositar 35 mil pesos, por lo que estamos viviendo. Me pidió la credencial de elector, comprobante de domicilio y la factura del celular”, narró Heriberto.

Al no tener este último comprobante, la mujer le dijo a Heriberto que tendría que hacer un depósito de mil 900 pesos para tener acceso a la donación. Más tarde, le dijo que tendría que hacer otro depósito, pero ahora de 2 mil pesos.

La familia pensó que les darían una donación (Foto: Twitter/JCarlos_Valerio)

“Le dije que por qué tenía que pagar otros 2 mil pesos, pero me dijo: ‘es mucho dinero, son 35 mil pesos y el Banco Azteca me iba a donar otros 10 mil pesos’ [...] Me dijeron que depositara a la cuenta 4152313785596797. Ya lo deposité y mandé los tickets por medio del WhatsApp y de hecho tengo registrados los mensajes. Me dijeron que me daban media hora para llegar al Banco Azteca”, declaró.

La pareja entonces se transportó al banco con la esperanza de tener un poco de ayuda, pero al llegar y abrir su estado de cuenta llegaron a la realización de que no les habían donado absolutamente nada.

“Llegamos al Banco Azteca y pues está limpio mi estado de cuenta, no tiene nada. [...] De repente me llegó este llamado, pues digo: ‘no, ya es una ayuda’. Pero no, nos estafaron y eso no se vale. A mi me duele mucho porque al ver mi patrimonio, se está cayendo”, dijo Magdalena entre lágrimas.

La mujer también pidió que se rastreara a la persona que les robó su dinero, pues se encuentran en una situación muy difícil.

“Yo también recalco, le estoy pidiendo cordialmente al pueblo, al gobernador, al presidente y a todos los que nos están escuchando, que nos echen la mano para dar con ellos y que paguen por lo que hicieron. Y lo quiero acá en mi casa, y quiero hablar con él, por qué nos hacen eso. Nosotros la estamos pasando mal”, exigió Herberto antes de romper en llanto.

El fenómeno de al menos 100 metros de diámetro y 20 metros de profundidad ya alcanzó el hogar de la familia (Foto: Twitter @@JCarlos_Valerio)

Por su parte, Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para encontrar a los ladrones.

El socavón

A través de videos e imágenes que circulan en redes sociales, habitantes de Santa María Zacatepec, comunidad perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, denunciaron la formación de un socavón en medio de campos de cultivo.

Vecinos de la comunidad aseguran que el fenómeno de al menos 100 metros de diámetro y 20 metros de profundidad, puede derivarse de la existencia de un jagüey, es decir, una depresión sobre el terreno que permitía almacenar agua proveniente de escurrimientos superficiales, pero que hace años fue cubierto en su totalidad.

Ante ello, la zona permanece resguardada por la Policía Municipal y elementos de Protección Civil, quienes exhortaron a la población a no acercarse al lugar para evitar cualquier accidente.

