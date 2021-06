¿Cómo puedo dejar de tener deudas en un solo paso?

Resuelve tu Deuda sin sufrir a través de pagos definidos (Foto: Archivo/Adrián Escandar)

Definitivamente nadie quiere vivir con deudas. Estar en una situación así significa que se le debe dinero a amigos, familiares, empresas o bancos y que no se tienen los recursos suficientes para pagar.

Normalmente las personas piden préstamos cuando no tienen un respaldo económico que les permita pagar algo que necesitan con urgencia. En algunos casos, es porque el padre, la madre, el hijo, la hija, o cualquier otro familiar es diagnosticado con una enfermedad que requiere tratamientos y medicamentos costosos.

Por ejemplo, durante la pandemia por el COVID-19, aunque algunos contaban con seguro y las autoridades dieron facilidades, muchos tuvieron que hacer gastos fuertes para adquirir tanques de oxígeno, comprar la recarga del elemento o en el peor de los casos, pagar un sepelio.

Como esta, hay miles de situaciones que se salen de las manos, orillando a las personas a endeudarse de poco en poco hasta que pierden el control y comienzan a ahogarse en pagos sin fin. Sin embargo, esta situación no es definitiva, hay una manera de revertirlo.

Algunas personas se endeudan hasta que ya no pueden seguir pagando (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo puedo deshacerme de una deuda?

Aunque parezca un cuento de hadas, una vida libre de deudas es posible. La solución es más fácil de lo que parece, así lo cuenta Elizabeth Arizpe, quien a raíz del diagnóstico de cáncer de su hijo, sumado a la separación de su esposo se endeudó.

En entrevista con Infobae México, Elizabeth contó que hace ya cinco años uno de sus hijos fue diagnosticado con cáncer y los gastos derivados de este padecimiento provocaron que sus deudas empezaran a crecer.

“Tardaron en dar el diagnóstico correcto, eso me hizo estar pidiendo dinero tanto a familiares como al banco y poco a poco se empezó a incrementar ese problema (la deuda) de tal manera que al no tener el ingreso suficiente para pagar el atraso se fue acumulando y no solo eso, sino también la angustia de cómo poder salir del problema emocional y ahora el problema económico”, recordó Elizabeth, quien actualmente es una testimonio del programa de Resuelve tu Deuda, es decir, no le debe a nadie.

Elizabeth logró pagar su deuda tras confiar en Resuelve tu Deuda (Foto: Cortesía)

Recordó que en esa época estaba casada y que después de pasar por el problema de salud de su hijo, tuvo problemas con su esposo, de quien se divorció.

Al atravesar una situación complicada tanto anímicamente como económicamente comenzó a buscar ayuda para solventar sus deudas que comenzaban a rebasarla.

“No sabes ya ni por dónde, estás tapando y destapando hoyos en el sentido de que pides prestado por uno, ya vas a pagar, pero pides por otro y eso no te lleva a ningún lugar. Por otro lado, el problema más grande fue el banco, porque llega un momento en donde nada más terminas pagando el mínimo y al estar pagando el mínimo, pues es nada más pagar lo limitado, pero el interés se incrementa y es como estarle dando un dinero a un saco roto, que se va a estar saliendo y nunca vas a ver un fin y vas estar, pague y pague por tiempo indefinido”, recordó.

Algunas personas solo pueden pagar el mínimo del banco y nunca terminan de pagar sus saldos (Foto: Pxhere)

Sus deudas la llevaron a poner dinero en un pozo sin fondo, pues aunque iba pagando nunca terminaba de saldar cuentas.

Elizabeth rememoró que un día, mientras estaba en Facebook vio una publicación de Resuelve tu Deuda, una empresa con presencia en Latinoamérica y Europa que prometía ayudarle a salir de esa situación con un plan de ahorro adaptado a sus posibilidades.

Aunque al inicio tuvo sus dudas, decidió enviar un mensaje para ponerse en contacto con ellos e investigó si eran confiables.

“Dije, pues si dicen que pueden absorber mi deuda total para hacerla una sola y posteriormente darme facilidades, pues eso se oye bastante tentador, ¿no? Una solución a un problema grande que yo ya tenía”.

Pagar una deuda puede ser fácil si se tiene la ayuda y el respaldo adecuado (Foto: Pixabay)

Luego de que ella les mandó un mensaje vía Messenger, ellos se pusieron en total disposición para ayudarla y le pidieron su número para hablar personalmente por WhatsApp. A través de los mensajes, correos electrónicos y videos informativos que le enviaron pudo depositarles su confianza.

“Me dijeron cómo iba a ser la solución de mi deuda, cómo se iban a llevar a cabo los pagos, qué iba a ser a lo que me comprometía mensualmente y eso me permitió empezar a tener más solidez para decir, bueno, voy a pagar tanto (dinero). No era mucha la cantidad, sinceramente era una cantidad bastante flexible para mi economía, del cual me permitió sentir más tranquilidad”, recordó.

Con la ayuda de Resuelve tu Deuda pudo saldar todas sus deudas con un plan financiero diseñado a sus posibilidades y recuperar su tranquilidad financiera. Además, señaló que en todo momento estuvo acompañada por sus expertos en finanzas que le dieron facilidades para no sentir que también eran una carga.

“Al dar mi último pago sentí padrísimo, me sentí muy bien, me sentí con una gran tranquilidad, respire, sentí que una gran carga de encima se me quitó.” Como Elizabeth hay más de 275 mil historias de personas que alrededor del mundo se han graduado del programa de Resuelve tu Deuda, el cual tiene un respaldo de 11 años.

En esta ocasión, tres graduados, entre ellos Elizabeth, fueron ganadores del concurso #MiHistoriaConLasDeudas por compartir su testimonio de cómo enfrentaron una crisis que las llevó a endeudarse y cómo pudieron salir adelante, con la finalidad de inspirar a otros a tener una vida libre de deudas.

“Por muy grande que esté la deuda, siempre hay una solución, yo recomiendo abiertamente a Resuelve tu Deuda, por algo llegó a mi vida, le doy gracias a Dios. La verdad búsquenla, porque definitivamente es una institución que te ayuda, que te asesora, que está contigo y que te permite buscar opciones de una manera que se te haga más cómodo poder salir de tu problema”, aseveró Elizabeth, graduada de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda.

SEGUIR LEYENDO: