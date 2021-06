Los mejores memes que dejó el escándalo por la docena de tortillas en “Pujol”

(Foto: Facebook Esmeralda Ruiz)

Una vez más, el restaurante “El Pujol” volvió a crear controversia en redes sociales. Esta ocasión, por una docena de tortillas que, de acuerdo con los testimonios, la ofrecen a 45 pesos; un precio relativamente alto para lo estándar en cualquier tortillería, según los internautas.

En la foto que se viralizó se observa el producto envuelto en un papel blanco con una etiqueta adherida en la que se lee “Tortillas de maíces criollos”, así como una pequeña leyenda que estipula “Mantener refrigeradas. Este producto tiene un tiempo de vida de tres días”.

Esto generó diversas opiniones encontradas en redes sociales. Entre los internautas en desacuerdo, algunos criticaron por “elitizar el consumo de un producto básico” y, por lo tanto, ofrecerlo a un costo elevado con el cual se podría adquirir otro tipo de alimentos en mercados más locales.

“Les guste o no a los defensores de estos proyectos que venden tortillas elaboradas con maíz criollo a precios muy elevados, lo que hacen se llama gentrificación alimentaria. Y no, no está bien aunque parezca que sí. Elitizan el consumo de un alimento básico.”, fue la opinión de un internauta.

“Con los 100 pesos que cuesta esta docena de tortilla del Pujol te puedes hacer mejores tacos en tu casa y hasta te puedes hacer un chilito toreado sin miedo al qué dirá Enrique Olvera. Frijoles, salsa, queso, crema y aguacate. Vayan al mercado y compruébenlo”, expresó otra.

Este caso vino a rememorar las diversas denuncias de explotación laboral de ex trabajadores contra del restaurante, por lo que también se especuló - y rechazó - que el alimento sea producto de este abuso.

Información en desarrollo...