Los consejos para el cuidado de tus datos personales durante la jornada electoral

Recuerda que durante las elecciones también será importante que seas consciente de tus datos personales (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Este domingo 6 de junio de 2021, luego de meses de campañas y precampañas, de confrontaciones políticas y de violencia no inédita pero sí sin precedentes, los mexicanos celebrarán la jornada electoral que enmarca las elecciones intermedias en el país.

Serán las elecciones más grandes en la historia del país. Los mexicanos renovarán a 15 de los 32 gobernadores de la República; 500 escaños en la Cámara de Diputados; 30 Congresos locales; miles de ayuntamientos y presidencias municipales y miles de cargos locales.

Es por esto que el domingo, durante la jornada electoral, sin importar tus preferencias electorales, es importante que cuides tus datos personales. Para ello, el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) emitió una serie de recomendaciones a la población para cuidar precisamente esa información durante el 6 de junio.

El INAI realizó cinco recomendaciones puntuales para proteger tus datos personales durante el proceso electoral del 6 de junio (Foto: Cortesía INAI)

De acuerdo con los registros de la Lista Nominal de Electores, más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos cuentan con la posibilidad de participar en los comicios; con el fin de prevenir y evitar el uso inadecuado de sus datos personales, el INAI recomienda a las y los votantes cinco acciones concretas:

No compartir la credencial de elector con personas ajenas a las y los funcionarios de casilla. En la jornada electoral es posible que haya personas que busquen obtener tus datos para sus propios fines, sobre todo porque será un día en el que la credencial de elector tomará un rol protagónico junto a tu voto. Es importante diferenciar entre funcionarios y gente con otros intereses.

Evitar la publicación de fotografía de la credencial de elector en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Es común que quieras registrar el momento o los momentos posteriores a tu voto, y suele servir también para fomentar la participación ciudadana de tus conocidos, amigos y contactos que vean la imagen.

Pero, si vas a subir imágenes a redes sociales, es importante que cuides una serie de datos personales. Lo ideal sería que no pongas los datos de tu credencial de elector, pero si vas a subir la imagen, recuerda cubrir correctamente los datos que vienen en ella, ya que podrías hacer pública información sensible que va desde tu CURP (Clave Única del Registro de Población) hasta tu dirección, así como tu firma, entre otras.

Recuerda no mostrar tu huella dactilar si vas a subir una foto de la tinta indeleble que te colocarán (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

En ese mismo sentido, es importante que si vas a subir imágenes o fotografías de tu participación en las elecciones, tampoco subas aquellas donde el rostro de otras personas aparezca sin que hayan dado su consentimiento. Que tú estés consciente de querer mostrar ese momento no quiere decir que el resto de votantes o funcionarios quieran hacerlo, por lo que es importante respetar su privacidad.

Por otra parte, más allá de tu participación en la casilla, si vas a subir una foto conmemorando tu voto, recuerda que al exponer la marca indeleble que te colocarán en el pulgar es importante que no expongas la huella dactilar. Puedes mostrar parcialmente la marca de que has votado, pero siempre y cuando no regales ese dato biométrico.

Por último, recuerda que, si vas a participar en una encuesta, las cuales suelen hacerse con mucha frecuencia a las afueras de las casillas a los ciudadanos que han salido de votar, éstas suelen requerir datos personales. De ser así, exige el Aviso de Privacidad, para conocer cómo se protegerá la información personal recabada.

El INAI recordó que se mantendrá atento a cualquier denuncia o queja de la ciudadanía por el uso indebido de sus datos personales durante la jornada electoral. Para cualquier duda, aclaración o asesoría, las personas se pueden comunicar al TEL INAI (800 835 4324) desde toda la República.

