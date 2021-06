IECM sanciona a Redes Sociales Progresistas por la creación del grupo “Mastines”

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un proceso administrativo sancionador contra Pedro Pablo de Antuñano Padilla, presidente del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en la capital del país, por la creación del grupo autodenominado de autodefensa electoral, “Mastines”.

El pasado martes, Pedro Pablo de Antuñano presentó a “Mastines”, un grupo de jóvenes -la mayoría con la cabez rapada- cuya función sería inhibir y, en su caso, interrumpir la compra del voto, entrega de despensas y que se respete la veda electoral en los próximos días.

Durante la sesión pública de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral capitalino, se señaló que de incumplir la determinación, Pedro Pablo de Antuñano será acreedor a una medida de apremio, que va desde una amonestación y multa económica, hasta el uso de la fuerza pública.

La Comisión, presidida por el consejero Bernardo Valle Monroy, estableció que el acuerdo fue tomado porque la creación de “Mastines” podría llegar a considerarse como “actos intimidatorios y hasta inhibitorios del ejercicio al voto libre y secreto”.

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Además, “podría generar la concepción de que la ciudadanía, en general, podría ser víctima de un acto violento por ser confundida o relacionada con la comisión de algún supuesto delito electoral”, resaltó.

Por ello, ordenaron a de Antuñano Padilla, “abstenerse de continuar con la organización de los denominados ‘Grupos de Auto Defensa Electoral’ o cualquier otro similar, que pretendan realizar actos de vigilancia o detención de personas durante el periodo de veda electoral y hasta el día de la jornada electoral del 6 de junio”.

Los “Mastines”, que hace referencia a la corpulenta y potente raza de perros, está integrado por 50 hombres llevan la cabeza rapada y camisetas blancas, quienes se definen como antifascistas, rechazaron ser un grupo de choque, su lema indica lo contrario:

“Si te vemos comprando votos o dando despensas te ponemos en tu p… madre”, señala.

Pedro Pablo de Antuñano, dijo que a pesar de su apariencia intimidatoria, los Mastines son militantes del partido, con ideología de izquierda y que durante sus patrullajes no van a interactuar con la ciudadanía.

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

“(El) objetivo será identificar, desarticular y denunciar ante las autoridades delitos electorales como el reparto de despensas, el reparto de tarjetas, el reparto de dinero en efectivo y de cualquier dádiva que influya de manera ilegal en el voto de los ciudadanos”, dijo de Antuñano al presentar al grupo.

El también exfuncionario del senador morenista Ricardo Monreal, durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc, detalló que la “caza” se concentrará en las alcaldías Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán, donde han “recibido información” de que posiblemente se realizan actos de compra y coacción del voto.

Al detectar estos delitos electorales, aseguraron que van a retener a las personas involucradas “bajo la modalidad de arresto ciudadano” hasta que arriben las autoridades.

“Vamos a movilizarnos con el grupo Mastines sin ningún tipo de arma, pero es importante que sepan los candidatos reeleccionistas que no nos vamos a dejar, no vamos a permitir atropellos, no vamos a permitir más amenazas y agresiones, no vamos a permitir el reparto de despensas, de dinero y de tarjetas. Mastines no producirá violencia, pero no permitirá agresiones”, advirtió de Antuñano Padilla.

