Los “Mastines”, intimidantes brigadistas que desplegará RSP para “evitar la compra de votos” en la CDMX

Con el fin de “evitar un fraude y la compra de votos”, el próximo domingo 6 de junio, día en que se celebren las elecciones más grandes en la historia del país, el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) desplegará por la Ciudad de México brigadistas de “autodefensa electoral”.

Se tratan de los Mastines, como la corpulenta y potente raza de perros. El grupo de al menos 50 integrantes llevan la cabeza rapada y camisetas blancas; aunque se definen como antifascistas y rechazan ser un grupo de choque, su lema indica lo contrario:

“Si te vemos comprando votos o dando despensas te ponemos en tu p… madre”

Pedro Pablo de Antuñano, presidente de RSP en la CDMX, fue el encargado de presentar este martes a dichos brigadistas ante los medios. Señaló, que a pesar de su apariencia intimidatoria, los Mastines son militantes del partido, con ideología de izquierda y que durante sus patrullajes no van a interactuar con la ciudadanía.

Aunque no irán armados, indicaron que harán arraigos ciudadanos (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

“(El) objetivo será identificar, desarticular y denunciar ante las autoridades delitos electorales como el reparto de despensas, el reparto de tarjetas, el reparto de dinero en efectivo y de cualquier dádiva que influya de manera ilegal en el voto de los ciudadanos”

El ex funcionario del senador morenista Ricardo Monreal, durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc, detalló que la “caza” se concentrará en las alcaldías Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán, donde han “recibido información” de que posiblemente se realizan actos de compra y coacción del voto.

Al detectar estos delitos electorales, aseguraron que van a retener a las personas involucradas “bajo la modalidad de arresto ciudadano” hasta que arriben las autoridades.

“Vamos a movilizarnos con el grupo Mastines sin ningún tipo de arma, pero es importante que sepan los candidatos reeleccionistas que no nos vamos a dejar, no vamos a permitir atropellos, no vamos a permitir más amenazas y agresiones, no vamos a permitir el reparto de despensas, de dinero y de tarjetas. Mastines no producirá violencia, pero no permitirá agresiones”, advirtió De Antuñano Padilla, quien incluso se rapó durante la presentación del grupo.

Recorrerán 5 alcaldías (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Mencionó que desde este 31 de mayo el grupo empezó a operar y por la noche denunciaron ante las autoridades a dos personas del Partido Acción Nacional (PAN) que quitaban propaganda de otros partidos.

El partido RSP nació a finales de 2017 como movimiento social y en 2018 apoyó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador como abanderado de Morena.

Además, el líder nacional del partido, José Fernando González, es yerno de la poderosa y polémica ex líder sindical de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. No obstante, el dirigente negó la vinculación de ésta e insistió en que buscan crear una “tercera vía” entre el gobierno y la oposición.

Campaña Alfredo Adame RSP (Foto: Cuartoscuro)

Además, para estas campañas postularon al polémico conductor Alfredo Adame como diputado federal y entre las propuestas de su plataforma electoral está el fin de la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en la Plaza de Garibaldi, en el Centro Histórico de la capital.

En medio de un clima violento, este 6 de junio millones de mexicanos y mexicanas saldrán para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.





