“Nooo, no se vayan”, un niño suplicó que no lo abandonaran en la frontera con EEUU

Infobae

“¡No se vayan!”. Sin soltar su oso de peluche y agitando la mano, un niño le lanza ese grito a la mujer que en compañía de un hombre, lo acaban de dejar abandonado, de noche, en la frontera entre México y Estados Unidos.

Con una luna brillante y el río Bravo prácticamente seco, la noche del pasado jueves lució perfecta para cruzar ilegalmente desde la mexicana Ciudad Juárez hacia la estadounidense El Paso, fuertemente resguardada por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

El menor llega acompañado de una pareja y juega despreocupado hasta que la mujer lo lleva al territorio estadounidense.

Asustado, empieza a gritar con desespero, observa una periodista de la AFP.

“Tiene cinco años”, susurra la mujer a preguntas de la reportera antes de balbucear que los padres del menor están en Estados Unidos.

Al escuchar los gritos del pequeño, la mujer regresa brevemente, pero lo acaba dejando solo.

“¡Acá, acá! ¡No, no! ¡No te vayas, no!”, grita el niño, quien por momentos se queda sin voz por el esfuerzo para hacerse escuchar desde una elevación natural al otro lado del río.

Los gritos y el llanto del menor atraen a miembros de la patrulla fronteriza, que luego de unas breves preguntas suben al niño a una camioneta y se lo llevan del sitio.

Migrantes tratan de cruzar de noche la frontera para no ser vistos por la patrulla fronteriza en Roma, Texas, Mayo, 28, 2021 Foto: (REUTERS/Go Nakamura)

La mujer dijo a la AFP que los padres del niño viven en Estados Unidos y que el niño es de México.

En las zonas fronterizas se conoce de casos de mexicanos indocumentados en Estados Unidos que piden a familiares o a traficantes de personas que les lleven a sus hijos a la zona limítrofe para ellos recogerlos ahí.

Cabe recordar que el pasado 1 se hizo viral el video en el que, con lágrimas en los ojos, otro niño originario de Nicaragua de nombre Wilton caminaba hacia una patrulla fronteriza y pedía ayuda porque lo habían dejado “botado” cerca de Río Grande.

—¿Me puede ayudar?—, imploró el menor al comienzo de la grabación.

—¿Qué pasó?— le respondió el agente.

—”Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están—, le explicó el niño, que no pudo contener las lágrimas.

Según los primeros informes, el incidente ocurrió el pasado 1 de abril, luego de que el agente fronterizo concluyera su turno laboral.

—No sabes dónde están, ¿te dejaron solo?—, continuó el oficial que grabó al menor.

—Me dejaron botado, solo—, respondió. Posteriormente se dio a conocer que fueron secuestrados y el menor fue liberado después de que su tío pagó 5.000 dólares por su rescate, aunque no le alcanzó para pagar la extorsión por su hermana, madre del menor, la mujer fue dejada libre tras darse a conocer el caso en los medios de comunicación.

Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México. Solo en abril fueron hallados 17.171 menores no acompañados.

Madres migrantes cruzan en Río Bravo con bebés y niños para ser detenidos por la patrulla fronteriza en Roma, Texas, Mayo, 28, 2021 Foto: (REUTERS/Go Nakamura)

Como parte de las medidas más flexibles adoptadas por Biden, los niños que llegan sin compañía permanecen en Estados Unidos, al contrario de los adultos que tras ser detenidos son deportados.

En abril se registraron unas 178.000 detenciones de indocumentados en la frontera con México, en su mayoría centroamericanos, la cifra más alta en 20 años, según autoridades estadounidenses.

(Con información parcial de AFP)

SEGUIR LEYENDO: