“Sólo pude pagar su rescate”: la desgarradora historia de Wilton, el niño migrante hallado solo en el desierto de Texas

”¿Me puede ayudar?”, imploró el menor al comienzo de la grabación (Foto: Captura de pantalla)

Tras varios días de que un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos grabara con su celular el desgarrador momento en el que un niño migrante le suplicó llorando por ayuda tras ser abandonado en el desierto de Texas, este sábado se dio a conocer que el menor se llama Wilton, es nicaragüense y fue secuestrado junto con su madre.

De acuerdo con Telemundo, Misael Obregón-quien vive en Florida- tuvo conocimiento del paradero de Wilton debido a que un amigo de Nicaragua le envío el audiovisual que circuló en medios.

Según el testimonio del familiar, el menor y su madre habían escapado de su país de origen, pues el padre del infante los maltrataba. Asimismo, al trayecto también se unieron los dos hijos de Misael, no obstante, aunque todos lograron cruzar una vez la frontera hacia Estados Unidos, la policía fronteriza los retornó a México y, posteriormente, Wilton y su madre fueron privados de su libertad.

“Me dijeron que estaba ella y el niño y que si yo no pagaba, no salían de ahí [...] yo sólo pude pagar por el rescate del niño”, expresó Misael, después de recordar que había recibido una llamada en donde le informaban que su familia estaba en peligro.

Aunado a lo anterior, el tío de Wilton mencionó que pagó 5 mil dólares para que dejaran libre al menor, por tanto, los secuestradores lo abandonaron y dejaron a su suerte cerca de la frontera, lugar en el que fue encontrado.

Por su parte, la abuela del infante también habló con Telemundo y destacó que en Nicaragua toda la familia también se encontraba muy preocupada por la situación.

“(Cuando vi el video del niño) Yo lloré de alegre, sentí orgullosa de ese niño, de como se enfrentó y le pedía ayuda a la gente”, recalcó la mujer de la tercera edad.

Respecto a los dos primos que también realizaron el viaje con Wilton y su madre, ellos lograron cruzar por sus propios medios a Estados Unidos y se encuentran a salvo.

Hasta la fecha, el menor rescatado se encuentra en un albergue de Texas y su madre continúa secuestrada en México. Sin embargo, Misael ha comenzado con los trámites correspondientes para poder hacerse cargo de Wilton.

Cabe recordar que el pasado 6 de abril se hizo viral el video en el que, con lágrimas en los ojos, Wilton caminaba hacia una patrulla fronteriza y pidía ayuda porque lo habían dejado “botado” cerca de Río Grande.

La grabación fue tomada solo dos días después de que la Patrulla Fronteriza de EEUU publicara un video de vigilancia que mostraba a traficantes de personas arrojando a dos niñas de Ecuador desde lo alto de un muro fronterizo (Foto: Adrees Latif/Reuters)

—¿Me puede ayudar?—, imploró el menor al comienzo de la grabación.

—¿Qué pasó?—, le respondió el agente.

—”Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están—, le explicó el niño, que no pudo contener las lágrimas.

Según los primeros informes, el incidente ocurrió el pasado 1 de abril, luego de que el agente fronterizo concluyera su turno laboral.

—No sabes dónde están, ¿te dejaron solo?—, continuó el oficial que grabó al menor.

—Me dejaron botado, solo—, respondió.

—¿No vienes con mami o con papi o con alguien?—, le preguntó el agente.

—¡Nadie, yo venía en un grupo… y al final me dejaron botado y vine aquí a pedir auxilio!—, exclamó el pequeño, —yo vengo, porque si no, ¿a dónde me voy a ir?, tal vez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo.

La grabación fue tomada solo dos días después de que la Patrulla Fronteriza de EEUU publicara un video de vigilancia que mostraba a traficantes de personas arrojando a dos niñas de Ecuador desde lo alto de un muro fronterizo en el desierto de Nuevo México.

