“Ya les tocaba”: AMLO felicitó desde Palacio Nacional al Cruz Azul por su título de Liga MX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este lunes desde Palacio Nacional al equipo de futbol Cruz Azul por haber ganado el campeonato de la Liga MX, luego de 23 años de no levantar una copa.

“Ví los dos goles, fueron buenos los dos goles, incluso el de Santos, solo voy a poner lo que escribí en el face..

Ya les tocaba, fueron muchos intentos y es muy importante en todo , en lo particular, en los negocios, en la política la perseverancia, el no darse por vencido, se acuerdan lo que decía Babe Ruth: ´no se puede vencer a quien no sabe rendirse, a quien nunca se ha rendido´, es decir, es cosa de tiempo, felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo”, expresó el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

López Obrador felicitó desde ayer domingo al equipo Cruz Azul por ganar el torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano y acabar con una sequía de más de 23 años sin un título de liga.

“Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo. Abrazos a los de la casa del dolor ajeno”, escribió el mandatario en su cuenta de twitter, al referirse a la novena estrella de los Azules del entrenador peruano Juan Reynoso sobre el Santos Laguna del estratega uruguayo Guillermo Almada.

El presidente mexicano, quien juega béisbol de manera recreativa y apoya desde su Gobierno ese deporte, dejó entrever que está al tanto de las leyendas alrededor de la sequía de títulos de los celestes, que habían ganado por última vez en el invierno de 1997, cuando el técnico Reynoso era el líder de la defensa y el capitán.

Este domingo el Cruz Azul empató 1-1 con el Santos con un gol del uruguayo Jonathan Rodríguez y rescató la igualada que le dio el cetro, al ganar la final 2-1, luego de un triunfo por 0-1 el jueves en la casa de su rival.

Cruz Azul fue líder de la fase regular, el equipo de mejor ataque, el de mejor defensa y con una seguidilla de 12 triunfos seguidos, lo cual ratificó en la liguilla de los ocho mejores al eliminar al Toluca, en cuartos de finales, y al Pachuca, en semifinales, y derrotar en la final al Santos.

La proeza sucedió seis meses después de una de las peores humillaciones sufridas por “La Máquina”, que llegó con ventaja de 4-0 al partido de vuelta de la semifinal ante Pumas, recibió cuatro goles y fue eliminado del torneo Apertura.

Según el guardameta José de Jesús Corona, los jugadores cayeron bajo, necesitaron sesiones para expresar sus frustraciones y empezar de cero en enero con Reynoso como entrenador.

El estratega levantó al equipo, pero en la liguilla debió batallar con la presión de más de 23 años sin título y la constante mención por parte de los medios de supuestos fantasmas, que impedían los triunfos del equipo.

