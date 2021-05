“Es muy lamentable que el gobierno de EEUU no haya tomado en serio nuestra petición”: AMLO sobre informe por financiamiento a grupos opositores

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la petición de su gobierno de un informe sobre el financiamiento que la embajada de dicho país está dando a grupos políticos, entre ellos al que encabeza Claudio X. González.

“No no ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que el financiamiento que la Embajada de EEUU es indebido, puesto que es una intromisión de EEUU a la vida pública de México

“En realidad son organizaciones políticas, no son partido pero si son grupos de presión o organizaciones que participan en política, como se está haciendo política, es público y notorio, como se hizo ayer y se ba hacer hoy y mañana , es del dominio público, es indebido eso.

Nunca debería de hacerse, es una intromisión a la vida pública de nuestro país, México es un país soberano, no tienen por qué hacerlo, y luego, estos grupos si actuaran con escrúpulos morales, habría expresado que ya no recibirán ese financiamiento, pero no, se han quedado callados, y alegan ellos que no están haciendo política cuando es de dominio público, no hace falta entregar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña, en contra de nosotros.

Si se está viendo, es muy lamentable que el gobierno de EEUU no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa, de que ya no estén financiando a grupo políticos de México, y lo mejor seria que ya no intervinieran en ningún país del mundo, porque se tiene que ser respetuosos de la independencia de la autodeterminación. Esto los grandes estadistas que han gobernado a EEUU, lo han hecho valer”, expresó López Obrador.

Información en desarrollo...