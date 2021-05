Reportero coincidió con versión de Mario Delgado: “Yo vi cuando un sujeto apuntó con un Cuerno de Chivo”

El copiloto de la camioneta pick-up habría amenazado a los morenistas con un 'Cuerno de chivo' (Foto: Captura de Facebook-Mario Delgado)

Carlos Domínguez, reportero que acompañaba a la caravana de Morena interceptada en la carretera a Reynosa, coincidió con la versión del presidente de Morena, Mario Delgado, sobre la portación de armas largas por los sujetos que los detuvieron.

A pesar de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que no hubo armas largas en el incidente, el colaborador del medio Nación 14 publicó un video para contar su historia.

De acuerdo con el metraje, Domínguez indicó que se encontraba cubriendo la actividad de apoyo a los candidatos Morenistas de Tamaulipas, cuando salieron de Matamoros para continuar con su itinerario.

“Íbamos saliendo de Matamoros rumbo a Reynosa, su siguiente evento. Yo iba en la camioneta detrás de donde iba Mario Delgado junto con otros candidatos y una senadora y diputados locales cuando de repente una camioneta pick-up se les emparejó y comenzó a hacerles señas con su mano”, destacó el periodista.

Carlos Domínguez aseguró ver el arma larga salir de la camioneta (Foto: Twitter/@C_Dominguez_R)

Posteriormente, narró que la situación se llenó de tensión cuando los sujetos, presuntamente armados, se emparejaron a la camioneta para amenazarlos con un “Cuerno de chivo” y pedirles que detuvieran su marcha para orillarse sobre la carretera.

“Todo parecía normal hasta que de repente bajamos muchos la velocidad y la persona pasajera, el acompañante de la camioneta iba enfrente, sacó medio cuerpo por la ventana y les apuntó con un rifle que todos conocemos, todos los hemos visto, mejor conocido como ‘Cuerno de chivo’, se vio claramente que era de ese tipo, y les pidió que se orillaran por un lado de la carretera”, resaltó.

Sobre la decisión de grabar o no el momento, Carlos Domínguez pensó en no hacerlo para evitar problemas mayores. Sin embargo, sacó su celular y logró evidenciar el retén en aproximadamente 35 segundos.

“Fue un momento bastante complicado. Tuve que tomar una decisión difícil entre que si grababa o no porque podía perjudicar al momento. Gracias a Dios no pasó a más. Tuve la oportunidad de grabar aproximadamente 35 segundos con mucha precaución para que no se agravara más la situación”, refirió el colaborador de Nación 14.

Delgado acusó a Cabeza de Vaca de “no ver bien el video” (Foto: Twitter)

Finalmente, destacó que sí hubo armas largas con las cuales apuntaron a los pasajeros, por lo que hizo un llamado a las personas para no creer supuestas versiones falsas que señalaron un montaje por parte del presidente de Morena.

“Quiero decirles que no crean a esos desinformadores que están haciendo malamente tendencia que es mentira y que nunca les apuntaron, e incluso que fue un montaje. Quiero decirles que yo lo vi, yo vi cómo una persona, un joven sacó un ‘Cuerno de chivo’ por la ventana del acompañante de esta pick-up y le apuntó directamente a la camioneta donde se transportaba Mario Delgado”, sentenció Domínguez.

Horas antes, el reportero compartió una fotografía donde se observa el arma larga sobre el tablero de la camioneta y el momento exacto cuando la mano del copiloto la saca para apuntarle a los militantes de Morena. “Así opera la delincuencia en esa zona del país, donde sin pudor los criminales llevan un arma de grueso calibre en el tablero del vehículo”, escribió en el tuit.

Delgado citó esta publicación y acusó a Cabeza de Vaca de “no ver bien el video”, razón por la que desmintió su acusación horas antes.

“Asegura @fgcabezadevaca que los hombres que nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el video. La gente ya despertó y no tenemos miedo. Vamos a derrotarlos el 6 de junio”, sentenció el morenista.

SEGUIR LEYENDO: