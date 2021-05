Hubo o no armas largas en el retén contra Mario Delgado: las pruebas y señalamientos

En redes se han compartido capturas de pantalla en donde los morenistas hasta se saludan con los presuntos delincuentes y otras donde se apreciaría el arma (Foto: Twitter)

Luego de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, dijo que no hubo armas largas en el incidente que denunció Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ahora ha surgido una captura de pantalla en donde se aprecia que los presuntos agresores sí iban armados, lo que ha avivado la polémica.

Sumado a ello, Delgado hizo una nueva declaración en redes sociales, acusando que el mandatario “no pudo ver bien el video”, razón por la que desmintió su acusación horas antes.

“Asegura @fgcabezadevaca que los hombres que nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el video. La gente ya despertó y no tenemos miedo. Vamos a derrotarlos el 6 de junio”, sentenció el morenista.

A dicha publicación adjuntó la captura de pantalla donde se aprecia que hay un arma larga arriba de la guantera de la camioneta que los habría hostigado.

La fotografía, fue compartida por el periodista Carlos Domínguez quien aseguró que con dicha arma apuntaron al vehículo donde iba Mario Delgado en Matamoros. “Así opera la delincuencia en esa zona del país, donde sin pudor los criminales llevan un arma de grueso calibre en el tablero del vehículo”, señaló.

Sin embargo, esta situación añade sabor a la polémica, ya que momentos antes el gobernador Cabeza de Vaca llamó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informándole que según videos de la policía estatal no hubo armas largas en el evento que denunció Mario Delgado.

“Horas después de sucedido el incidente al dirigente nacional del @PartidoMorenaMx, @mario_delgado en la carretera a Reynosa, que según videos de la policía estatal, no hubo armas largas. La Secretaría de Gobernación está atenta a las investigaciones”, señaló la dependencia.

En un comunicado de la entidad, se dijo que la ausencia de armas fue confirmada a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) local.

Además, se indicó que el gobierno tamaulipeco está restaurando el video difundido por el presidente de Morena, en donde dialogan con los delincuentes, asegurando que no se ven las armas.

“En la camioneta donde argumentan que estaban los hombres armados, hay un tripulante en la parte trasera de la misma unidad y en todo momento muestra una actitud pasiva y tampoco se observa que este apuntando con algún arma”, indicó.

Sumado a ello, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, dijo en entrevista con Azucena Uresti que continuaban con el análisis de los hechos “para determinar la identidad de las personas, pero ellos estaban tranquilos e incluso todos se despidieron muy normal”.

Cabe señalar que entre los críticos contra la denuncia del líder nacional de Morena estuvo el periodista Ricardo Alemán, quien dijo irónicamente; “No que ya habían acabado los montajes!”. La publicación que fue compartida por el propio Cabeza de Vaca.

Y es que muchos apuntaron que se trató de una estrategia de Morena porque, además de que las armas no se ven claramente y la actitud de los pasajeros de la pick-up es pasiva, en la grabación las supuestas agresiones duran solo unos segundos, pero las críticas contra el mandatario local duran más de cinco minutos.

Con la finalidad de ayudar a que la presunta agresión no quede impune, el mandatario tamaulipeco, Cabeza de Vaca, invitó a Mario Delgado a levantar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

