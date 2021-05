“Nos acaban de detener”: los tensos minutos al interior de la camioneta donde viajaba Mario Delgado

El dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, denunció a través de sus redes sociales que él y su equipo fueron retenidos por hombres armados en una carretera de Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa.

A través de Twitter, el presidente nacional de Morena escribió que esta tarde fueron detenidos y apuntados con armas largas en la carretera, sin embargo, tanto él como su equipo se encuentran bien.

“Nos acaban de detener, apuntándonos con armas largas en la carretera en Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa. Así la situación en este Estado, qué lamentable. Nos encontramos bien”, comentó en la red social.

En un video difundido en redes, se observa una camioneta de color negro que se empareja con el vehículo en el que viajaba Delgado, la senadora Lupita Covarrubias, el diputado Erasmo González y la diputada Adriana Lozano.

Asimismo, Mario Delgado compartió en su cuenta de Facebook un video en el que comentó que acababan de ser detenidos por una camioneta con armas largas en Matamoros, y pidió apoyo a la Guardia Nacional.

En el video, se ve como la camioneta se empareja y uno de los tripulantes dice algo inaudible, a lo que el diputado Erasmo respondió: “no podemos, no podemos salir, somos de Morena, no podemos salir, tenemos que avanzar”.

El dirigente comenzó a narrar los hechos, sin embargo, se detuvo al ver que uno de los hombres sacó la cabeza por una de las ventanillas de la camioneta e insistía en algo, mientras que Erasmo González reiteraba que no podían bajarse a hablar y tenían que seguir avanzando; “no podemos hablar, no podemos, somos de Morena”, repetía el diputado.

El hombre dejó de insistir cuando González le pasó un objeto, “yo no traigo mi identificación”, susurró la senadora Lupita Covarrubias; “gracias, gracias”, dijo Erasmo y los hombres avanzaron.

Mario Delgado denunció a través de sus redes sociales que él y su equipo fueron retenidos por hombres armados en una carretera de Tamaulipas (Foto: Captura de Twitter / @mario_delgado)

“Vamos de Matamoros a Reynosa, nos detuvo una camioneta con armas largas, estamos aquí parados, nada más para que le avises a Rosa Icela-Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-”, se escuchó al líder de Morena decir mientras hablaba por teléfono.

“Así está la situación en Tamaulipas, (...) fuimos detenidos por una camioneta con armas largas, nos apuntaron a la camioneta con armas largas. Estamos bien”, indicó Delgado luego de que la camioneta se fuera.

“Ojalá haya alguna explicación sobre lo que acaba de ocurrir, afortunadamente no pasó a mayores”, señaló.

El dirigente agregó que en Tamaulipas se vive una crisis de inseguridad y de violencia, lo que es causado por la situación del propio gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el poder judicial “que sigue sin resolver una situación. Urge la gobernabilidad en Tamaulipas, urge que se restablezca la paz y la tranquilidad de todas y de todos”, dijo.

Uno de los hombres sacó la cabeza por una de las ventanillas de la camioneta e insistía en algo, mientras que Erasmo González reiteraba que no podían bajarse a hablar y tenían que seguir avanzando (Foto: Twitter@mario_delgado)

Pidió que se garantice la seguridad del resto de la gira en Reynosa, pues aseguró, hay enojo por parte del gobernador porque Morena va arriba en las encuestas. “Ojalá se garantice la seguridad; si nos está viendo también la Guardia Nacional que nos ayude en el resto de la gira”, manifestó.

Invitó a la gente a votar en las próximas elecciones, y aseveró que se tiene que sacar a los corruptos para que cambie la situación en Tamaulipas.

Por su parte, la senadora Covarrubias informó que fueron interceptados por una camioneta con unos jóvenes armados; señaló que en el estado se necesita a Morena para terminar la violencia, “salgamos a votar sin ningún miedo (...), no somos traidores a la patria”, sentenció.

El dirigente agregó que en Tamaulipas se vive una crisis de inseguridad y de violencia, lo que es causado por la situación del propio gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

“Que fuerte que sean unos chicos tan jóvenes los que están en la delincuencia organizada y que nos hayan amenazado con armas largas. Debemos hacer algo”, compartió en el video la diputada Adriana Lozano.

“Le decimos a Cabeza de Vaca que no tenemos miedo, no va a lograr detener a nuestro movimiento aquí en Tamaulipas (...), no tenemos miedo y estamos dispuestos a todo, a dar nuestras vidas por el movimiento”, finalizó Delgado.

