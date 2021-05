AMLO desafiante tras la rebaja de categoría en seguridad aérea de EEUU: “No es tan grave... algunos países se sienten el gobierno del mundo”

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la degradación en la calificación de la seguridad aérea de México por parte del gobierno de Estados Unidos “no es tan grave”, porque “las líneas aéreas nacionales tienen en el mercado interno bastante demanda”.

“Bueno, no es tan grave. Ellos tienen unas normas, las imponen en todo el mundo como suele pasar en otras cosas, a veces hay países que se sienten los gobiernos del mundo, se olvida que el mundo tiene alrededor de 200 países que son libres, independientes , soberanos, entonces se erigen en jurados califican todo; de todas maneras nosotros cumplimos, no es un asunto grave porque las líneas aéreas nacionales están muy ocupadas, tienen en el mercado interno bastante demanda, afortunadamente se están recuperando los vuelos, los viajes en avión, y ahora con la quiebra de Interjet, hay más demanda, no van a tener las líneas nacionales ningun problema, no les afecta”, indicó el mandatario mexicano.

