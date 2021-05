Durísimo recordatorio de una doctora de Harvard a México por COVID-19: “La gestión criminal del gobierno ha cobrado más de 500,000 vidas”

La especialista destacó que México es uno de los países que hace menos pruebas diagnósticas (Foto: EFE/Fernando Bizerra Jr)

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, reconocida doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard y autora del libro “La criminal gestión de la pandemia en México”, ha alzado la voz contra varios mexicanos que celebraron la baja que presenta México en la crisis sanitaria por COVID-19.

Todo comenzó el pasado 19 de mayo, cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, compartió un mapa publicado por The New York Times en el que México aparecía como uno de los países con menor número de contagios. “Esto se debe a la campaña de vacunación, las medidas de Sana Distancia y que aprendimos a convivir con el COVID. Vamos en la dirección correcta, no bajemos la guardia”, escribió el funcionario.

Ximénez-Fyvie compartió en redes sociales la celebración del secretario de Hacienda y aclaró que el mapa del medio estadounidense señala los casos reportados por las autoridades y no los contagios totales. Además, recordó que México es uno de los países donde menos casos son registrados gracias al número mínimo de pruebas que se hacen y la segregación del reporte de casos asintomáticos.

No, Sr. Arturo Herrera, el mapa de NYT señala los casos reportados NO los contagios. México es uno de los países que más subestima los contagios de COVID-19 porque hace un número bajísimo de pruebas y no reporta a los asintomáticos.

Adjunto a su mensaje, la doctora compartió un mapa con el número de pruebas que hacen los países por cada 1,000 habitantes. En efecto, en esta gráfica México aparecía entre los lugares con menor cantidad de pruebas diagnósticas aplicadas.

La doctora de Harvard aclaró que el mapa del medio estadounidense señala los casos reportados por las autoridades y no los contagios totales. (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

Sin embargo, lo que hizo que la doctora de Harvard extendiera su argumento fue el comentario del periodista Héctor Gómez Bruera, quién arremetió contra ella y sus seguidores diciendo que no admitirían que México esta mejor que otros países ahora. “Con razón está tan calladita y su libro pasó rápidamente al olvido. La vacunación avanzó como pocos esperaban”, expresó el comunicador.

Entonces, Ximénez-Fyvie explicó punto por punto a que se refería:

No se confunda, Hernán Gómez: 1. La gestión criminal que este gobierno ha dado a la pandemia, ha cobrado más de 500,000 vidas. Por más maromas que hagan los defensores a ultranza como usted, ese es un daño que jamás podrán reparar o borrar

Agregó que la vacunación en México ha avanzado menos que en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, República Dominicana, entre otros. “El avance deja mucho que desear con menos de 10% de la población vacunada con esquema completo y más de 7.3 millones de vacunas almacenadas”, dijo.

La doctora señaló que no es posible comparar a México por la poca cantidad de pruebas que se hacen con respecto a otros países sudamericanos. (Foto: Reuters/Henry Romero)

Sobre todo, explicó que la tendencia a la baja de la pandemia en México “NO es por las acciones del gobierno, sino porque se dejó a la población infectar de manera rampante como el propio Hugo López-Gatell admitió la semana pasada”. Esto porque el vocero de la pandemia señaló que tras la segunda ola de la enfermedad que se estimaba que el 50% de la población podría estar inmune al COVID-19.

Por otro lado, la doctora señaló que no es posible comparar a México por la poca cantidad de pruebas que se hacen con respecto a otros países sudamericanos.

Finalmente, Ximénez-Fyvie dijo al periodista que no estaba “callada”, más bien se recuperaba de una enfermedad y que su libro continuaba teniendo ventas sanas hasta su cuarta impresión. “Lamento mucho escuchar que el suyo no ha levantado vuelo”, sentenció

