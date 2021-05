“Vengo a enderezar entuertos”: AMLO presumió solución a obra durante veda electoral

El presidente López Obrador viajó a Veracruz por obra carretera inconclusa

Pese a la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue presumiendo el desarrollo de obras durante su gobierno y ahora ocurrió en Veracruz, donde parafraseó a “Don Quijote de la Mancha” para promocionar que acordó resolver la conclusión de una autopista.

Ya está terminada la mayor parte del tramo de la autopista y en los dos kilómetros hay un conflicto y ahora sigue, como diría Cervantes en el Quijote: ‘vengo a enderezar entuertos’; hablar con la gente, porque no quieren que pase la autopista, argumentan de que se van a inundar

Desde una fonda en Casitas, Costa Esmeralda, el jefe del Ejecutivo informó sobre su gira para supervisar la construcción de una vía que conectará con Tampico, Tamaulipas. Pues el término de esa carretera se ha visto impedida por la inconformidad de los habitantes, quienes han indicado que el proyecto les causaría inundaciones.

De ahí que López Obrador acudió a resolver el conflicto, según refirió, cual tarea de caballero andante. Y es que el problema está en dos mil metros del tramo que abarca San Rafael. Por esa razón, justificó el presidente, no se ha logrado transitar hasta Tampico.

El presidente presumió su comida, los pelícanos y el son de La Bikina (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con la obra de Miguel de Cervantes, escritor español del siglo XV, su personaje “Don Quijote de la Mancha” es un caballero medieval que se enfundó en armas para deshacer los agravios e injusticias del mundo.

La frase empleada por el mandatario mexicano alude a daños injustos causados a las personas y que pueden ser vengados o reparados por algún Caballero, según el contexto de la novela.

En compañía del gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, AMLO reparó en que estaba respetando la veda electoral, aún con sus promociones de la autopista que será terminada por su intervención.

“Ya vamos a resolver las obras que hacen falta, se van a construir las obras que hacen falta, hidráulicas, y nos vamos a entender. Ya quedé que voy a regresar con ellos, porque de esa manera liberamos todo el tramo; por primera vez, el norte de Veracruz va a tener una vía rápida. Siempre se ha padecido mucho por las malas carreteras del norte de Veracruz”, prometió y reprochó el presidente.

Veda electoral (Foto: INE)

Adelantó que seguiría su recorrido hasta la región Huasteca de San Luis Potosí, donde supervisará otra obra vial. También informó que dormirá con su comitiva en Ciudad Valles, pues no ha terminado la jornada de labores.

El presidente no informó si haría el trayecto en carretera, aunque es probable, pues la zona que visitará no cuenta con puerto aéreo y no gusta de trasladarse en helicópteros o aviones pequeños, salvo circunstancias de emergencia.

En el restaurante “La Cabañita”, AMLO presumió de fondo el sonido de la música con arpa, al son de “La Bikina”. Lo mismo que la vista, la cual da hacia una especie de bahía donde se observaban pelícanos.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la veda arrancó el pasado 4 de abril y abarca hasta la clausura de las casillas, el 6 de junio, cuando serán las votaciones. Durante ese tiempo está prohibida la propaganda gubernamental, a excepción de campañas sobre servicios educativos, salud o Protección Civil.

AMLO estuvo acompañado por el gobernador de su partido en Veracruz (Foto: Captura de pantalla)

Lo anterior fue dispuesto con el fin de que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad, sin la intervención del proselitismo a cargo de quienes ya están en el poder, pues ellos podrían promocionar a un candidato, candidata o partido en específico que les sea afín, según logros en su gestión.

Y cual si se tratara de una promesa para continuar con los mismos apoyos o ampliar los que se han dado hasta entonces, en caso de elegir a la persona o fuerza política promocionada directa, o indirectamente.

Desde el pasado 29 de marzo, López Obrador advirtió que haría giras sorpresa por diversas entidades del país con el fin de supervisar obras. El presidente aclaró que viajaría sin dar a conocer su agenda pública y sin avisar a los gobernadores para respetar la veda electoral.

SEGUIR LEYENDO: