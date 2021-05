“Desconocimiento o ignorancia”: la razón por la que el luchador Tinieblas fue criticado tras un debate

Tinieblas no sabe que responder ante pregunta de comunidad LGBTTIQ

Desde el pasado 28 de abril se dio comienzo a los debates entre los candidatos de los distintos partidos políticos e independientes que participan en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán, entre otros cargos, a los titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México.

El 20 de mayo pasado, fue el turno de las y los candidatos que buscan el mandato en la alcaldía Venustiano Carranza, en el que participaron Evelyn Parra Álvarez, de Morena y PT; Rocío Barrera Badillo, que representa al PRI, PAN Y PRD; Zurishaday Hernández, quien compite por Movimiento Ciudadano; María Angélica Dueñas del Partido Verde; Mariana Mateos Ortega del partido Fuerza por México y Manuel Leal, mejor conocido en el mundo de la Lucha Libre mexicana como El Tinieblas, por Redes Sociales Progresistas.

Justo en uno de los turnos de este último, la periodista, quien fue moderadora del encuentro, Pamela Cardeira, hizo una pregunta referente a la comunidad LGBTTIQ, a lo que el luchador respondió una cosa totalmente diferente.

“Escuchemos en este momento a El Tinieblas, candidato postulado por el partido Redes Sociales Progresistas, ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTIQ en la alcaldía?”, preguntó Cardeira al candidato, a lo que este se queda en silencio unos segundos.

Tras mostrarse desconcertado, la moderadora le vuelve a hacer la pregunta, a lo que el candidato responde que él se compromete a apoyar a madres solteras y mujeres que estén desprotegidas.

“Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen que comer, y eso es injusto, nosotros debemos de protegerlas, a las madres solteras, también a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo, hay que darles incentivos, hay que apoyarlas para un empleo, eso es lo que yo haría”, responde el candidato por Redes Sociales Progresistas a la pregunta.

Ante la respuesta del candidato, que no tenía nada que ver con la pregunta que le habían hecho, al parecer por no tener conocimiento o estar contextualizado sobre el significado de comunidad LGBTTIQ, usuarios de Twitter hicieron tendencia al Tinieblas, y dieron a conocer sus opiniones sobre el tema. Una de las que posteó el video en donde se ve la escena, fue la misma Cardeira, quien acompañado de este posteó el mensaje “A su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba”.

Una usuaria de Twitter opinó, sobre la publicación de la periodista, que le había dado angustia el momento, y opinó que Tinieblas debió sentirse horrible.

“En el fondo me dio angustia. Debió sentirse horrible. Lo cañón son los partidos que utilizan a la gente en todos sentidos, desde candidatos que son figuras públicas pero que claramente no saben de administración pública, hasta electores...”, dijo la usuaria sobre la publicación de Cardeira.

El luchador no supo que responder ante una pregunta sobre la comunidad LGBTTIQ. REUTERS/Edgard Garrido

Otro de los usuarios, dijo que Tinieblas era un candidato de la escena política, por lo que debería de dominar ese tipo de temas, a los que calificó como esenciales, además dijo que la culpa fue del propio candidato por aceptar la invitación de Redes Sociales Progresistas, aún ignorando tantos temas, como este.

“¿Un favor suyo? Es un candidato en una escena política que requiere dominar temas esenciales tanto en su demarcación como a nivel macro. No sólo es el partido político, nefasto, por cierto, fue él al aceptar ser candidato ignorando tanto. Hay adultos mayores que conocen bien el tema”, expresó el usuario.

Otro de los usuarios, dijo que el desconocimiento del candidato solo demuestra que son personajes que nos están preparados, además del que partido al que representa, RSP, solo usa la fama del luchador para tratar de ganar el registro.

“La pregunta fue correcta y su desconocimiento o ignorancia, sólo demuestra que son personajes que no están preparados y RSP sólo usa la fama de este luchador para tratar de ganar el registro. Lamentable su candidato y lamentable el partido político !”, expresó.

