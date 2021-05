Epigmenio Ibarra denunció a impostor de Mario Delgado que le pedía 70 mdp para ganar elecciones

Epigmenio Ibarra denunció la llamada de un impostor que se hacía pasar por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena (Foto: Cuartoscuro)

A través de sus redes sociales, el reconocido productor y simpatizante confeso de la 4T (cuarta transformación), Epigmenio Ibarra, denunció un intento de extorsión vía telefónica.

De acuerdo con su testimonio, una persona que se hacía pasar por Mario Delgado, presidente de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), le solicitó un apoyo económico para reunir 70 millones de pesos, monto que sería necesario para ganar la mayoría en el Congreso.

Además, dio a conocer el número desde el que fue contactado. Detalló que el presunto extorsionador prometía recompensar a quienes “cooperaran” con contratos y “moches” una vez que obtuvieran la victoria.

Denunció y pido a Uds. multiplicar con RT que un tipo que finge ser Mario Delgado me llamo del número +52 597 123 1191 para pedirme dinero. Necesitaba con urgencia reunir 70mdp para ganar la mayoría. Prometía dar contratos y moches una vez obtenida la victoria

El productor de televisión divulgó el número telefónico del presunto extorsionador que "engañó a su secretaria" (Foto: Twitter@epigmenioibarra)

En la misma publicación, el productor pidió a sus seguidores darle retweet a su mensaje, a la vez que aclaró su tajante rechazo a dicha petición.

“El impostor llamó a mi oficina y engaño a mi secretaria. Era Mario Delgado y le urgía hablar conmigo. Me reporté con él. Fingió estar ronco por el cierre de campaña. Dijo que era vital ganar la mayoría. ‘De eso escribí', le dije. Me pidió dinero, me ofreció contratos. Me negué”, agregó el comunicador.

Por su parte, el dirigente del partido mayoritario señaló que no es la primera vez que alguien usa su nombre para cometer algún tipo de fraude. Asimismo, agradeció a Ibarra por hacerlo público y pidió a la población no dejarse engañar. Aunado a esto, aseguró que se encargaría de levantar la denuncia correspondiente.

“Querido Epigmenio no eres la única persona a la que han tratado de engañar, han tratado de operar de la misma forma con otras personas, te agradezco lo hagas público y por nuestra parte estamos preparando la denuncia correspondiente. Le pido a la gente que no se deje engañar”, escribió Delgado Carrillo en su cuenta de Twitter.

Mario Delgado señaló que no es la primera vez que alguien usa su nombre para cometer algún tipo de fraude (Foto: Twitter@mario_delgado)

Y es que, según el Instituto Nacional Electoral (INE), el país está próximo a vivir el proceso democrático más grande en su historia. Lo anterior debido a que se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. En total, se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 más por representación proporcional.

Además, los habitantes de 15 estados de la República Mexicana elegirán un nuevo gobernador. Fue el 4 de abril cuando Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dio el banderazo de salida a las campañas políticas para los candidatos que buscan algún cargo público.

Cabe recordar que estamos a dos semanas del 6 de junio, por lo que el ambiente político del país se incendia cada vez más. Prueba de ello es la orden de aprehensión que giró la Fiscalía General de la República (FGR) contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador en funciones de Tamaulipas, por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El presidente López Obrador negó estar detrás de la orden de aprehensión que la FGJ giró contra García Cabeza de Vaca (Fotoarte: Infobae México)

La orden de arresto se derivó de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según dio a conocer el presidente López Obrador en conferencia de prensa matutina.

Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita como lo son los conservadores

El mandatario leyó una misiva que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dirige al titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitando información sobre personas, entre ellas el gobernador García Cabeza de Vaca, y entidades corporativas presuntamente involucradas en lavado de dinero.

SEGUIR LEYENDO: