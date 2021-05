Andrea vendía ropa por internet, pero cuando iba a resolver inconvenientes fue secuestrada y asesinada

Una joven de nombre Andrea vendía su ropa por Instagram, pero al tratar de solucionar unos problemas fue secuestrada (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Andrea Michelle era una comerciante que vendía ropa a través de su página de Instagram. Pero el proyecto de la joven se vio truncado cuando, al querer resolver algunos inconvenientes que había tenido con su negocio, fue secuestrada y posteriormente asesinada.

El hermano de la joven, quien no dio a conocer su nombre, narró a través de la cuenta del negocio de la joven lo que había sucedido con Andrea. En este explicó que debido a algunos robos que había sufrido, la joven se dirigía a solucionarlos, pero ella ya no regresó a casa.

“Hace ya más de una semana secuestraron a mi hermana, al principio no supimos de ella por dos días y al cuarto día nos llamaron pidiendo rescate, pedían millón y medio. Contactamos con la policía, encontraron el carro de mi hermana lejos de nuestro domicilio y no era el rumbo al que ella se dirigía. La última vez que la vi ella iba a solucionar problemas con paquetes de su tienda para poder darle atención a unos cuantos inconvenientes que había con bastantes paquetes que en aduanas le robaron”, comenzó el texto en las historias de la cuenta de Instagram que fue borrada.

La joven habría fallecido hace una semana (Foto: REUTERS/Thomas White)

El texto narró que la familia de la joven trató de contactarla durante muchas horas, pero ella ya no contestó. Además, trataron de entrar a sus redes sociales, pero no pudieron. Tras contactar con las autoridades, se decidieron a dar la cantidad que los plagiadores exigieron. No obstante, esto no funcionó, pues los criminales simplemente le enviaron un dedo de la joven.

“Después de pedir ayuda a las autoridades, dimos la cifra que nos pedían. Nos enviaron una parte de mi hermana, una parte de su dedo y me cuesta contarlo pero todos estos se debe saber. Dimos la cifra y pidieron más. Lo dimos, solo queríamos de regreso a mi hermana pasaron los días y ya no llamaron”, narró.

Finalmente, los secuestradores les dieron los datos de dónde podrían encontrar a Andrea. Sin embargo, no les dijeron que la joven ya estaba muerta, por lo que sus familiares fueron esperanzados al lugar.

“Después de días, nos llamaron diciendo dónde podíamos encontrarla y que estaba con vida, pero ella no estaba con vida. La violaron, la torturaron y le amputaron un brazo. La torturaron demasiado. Yo no pude reconocer su rostro”, explicó.

El joven declaró que está siendo muy difícil obtener justicia (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

El hermano agregó que le arrebataron a una joven que quería crear su propio negocio, por lo que pidió que en las marchas se pida también justicia por ella.

“Era su sueño, tenía 20 años, quería emprender. Me duele tener que escribir esto públicamente. Me robaron a mi ángel, el amor de mi vida, a mi hermana. A mi madre le robaron la vida. Por favor cuando salgan a marchar no olvidemos el nombre de Andrea Villaseñor Robles”, pidió.

Aunado a esto, agregó que las autoridades no estaban haciendo su trabajo de la mejor manera, por lo que pidió atención a este caso. También culpó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno por no haber hecho nada en contra de los crímenes.

Por lo pronto, la cuenta de @dulcede.milk fue desactivada (Foto: EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

“No se está haciendo justicia y el gobierno no nos está ayudando para poder encontrarla. Mi otra hermana está haciendo todo lo posible, toda la familia estamos buscando justicia [...] gracias por leer esto. […] Por favor, todas y todos salgamos a luchar contra este maldito gobierno. Culpo a López Obrador y a todo el gobierno por no parar la violencia, la inseguridad, los desempleos, lo deplorable de su sistema”, finalizó.

El joven también agregó que la cuenta del negocio sería desactivada a petición de la madre de la joven.

A través de la misma red social, algunas vendedoras que tienen sus negocios de manera similar, comenzaron el hashtag #JusticiaParaAndreaMichelle para exigir atención al caso.

