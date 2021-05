Entregaron recién nacida a familia equivocada en Hospital Materno Infantil de NL

Hospital Materno Infantil de Guadalupe entregó bebé equivocado a familia de NL (Foto: Twitter / @info7mty)

Erika Judith Ramírez pasó una de las peores experiencias de su vida, pues lo que se supondría debía de ser un momento de celebración y goce familiar se tornó en un infierno al darse cuenta que el personal operativo del Hospital Materno Infantil en Guadalupe, Nuevo León, le entregó una bebé que no era su hija.

Como si esto no fuera suficiente, esta situación empeoró al constatar que su verdadera hija fue entregada a otra familia la mañana del martes 11 de mayo.

Todo inició el pasado miércoles 5 de mayo, cuando Erika dio a luz a su bebé en el nosocomio referido. En ese momento, por problemas en el estado de salud de la recién nacida, la nena se quedó internada hasta el martes de esta semana.

La bebé se encuentra sana y salva con su familia verdadera (Foto: Reuters / Go Nakamura)

Posteriormente, cuando la madre fue a recoger a su bebé se percató que la menor que le entregaron le pertenecía a alguien más, acto que escandalizó a la madre y a Rafael Dávila, padre de la niña, por lo cual se alertó al personal de salud que colabora en el hospital para dar con el paradero de la otra familia y poder resolver la situación.

“Llego por mi bebé a que me la entreguen y entro a cuneros y me entregan a una niña que no es mía, al momento de checar su parche veo que no es la mía y se meten y me dejan parada mucho tiempo”, explicó a medios locales la madre de la recién nacida.

La pareja Dávila Ramírez alertó a la Policía Ministerial para que actuaran a la brevedad en las pesquisas y den con el paradero de la bebé. De acuerdo con lo señalado por INFO7, transcurrieron alrededor de ocho horas para que la autoridad pudiera otorgar una respuesta a los padres.

Afortunadamente, alrededor de las 13:00 horas (tiempo local), la bebé fue entregada a sus verdaderos padres y la situación se controló; sin embargo, el señor Dávila solicitó que se revise la operativa del hospital.

La familia acudió con la Policía Ministerial para resolver el problema (Foto: EFE / Francisco Guasco)

“Que revisen más seguido, imagínate eso no lo hicieron ahora a nosotros, cuántas personas no ha pasado y ni cuenta se han dado”, dijo para el medio.

A pesar de que este caso concluyó de manera positiva para la familia Dávila Ramírez, en México la desaparición de menores de edad es una constante que lacera a la sociedad.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cada día desaparecen siete personas de menos de 18 años en la república. De acuerdo con su revisión, el cúmulo de menores desaparecidos hasta agosto del 2020 van 17,312 niñas, niños y adolescentes cuyo paradero se desconoce.

Otro dato otorgado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) refiere que en 2019 se registraron alrededor de 60,000 desaparecidos y que de ellos 3,000 eran menores de edad.

Por motivos de salud, la bebé se quedó en el hospital seis días más (Foto: Cuartoscuro)

Como parte del protocolo de la institución adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), para instrumentalizar la búsqueda de una persona desaparecida, se debe de hacer bajo la presunción de vida; sin embargo, en los equipos de búsqueda se encuentra expertos en materia forense para lograr la identificación adecuada en caso de que se encuentre un cuerpo sin vida, lo cual constituye parte del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

“En México existe una crisis de desaparición de personas, que asciende a 61,637 mil personas al 31 de diciembre de 2019, de vidas y de familias sufriendo la ausencia y la grave violación de derechos humanos que implica la desaparición”, se lee en la página de la comisión.

Aunado a esto, existe el trabajo de numerosas organizaciones civiles que se dan a la tarea de colaborar con la CNB y han demostrado tener casos de éxito.

