Golpes, vinculaciones, huachicol e insultos a la prensa: “Tecmol”, el polémico candidato a gobernar SLP

José Luis Romero Calzada (Foto: Facebook / @eltecmol)

En fechas recientes, José Luis Romero Calzada, el candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por el partido Redes Sociales Progresistas, fue señalado por utilizar un helicóptero durante su campaña.

El principal problema es que se trata de un helicóptero registrada a nombre de “Ángel Flight México”, y cuyo principal objetivo es ayudar al traslado de pacientes graves o en casos de trasplantes de órganos.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, podría presumirse que “Romero Calzada compró la unidad que tiene un costo promedio en el mercado de un millón 829 mil 268 dólares que, al tipo de cambio de actual equivaldría a 36 millones 331 mil 42 pesos con 70 centavos”.

En la misma publicación, dicho grupo informó, además que por el momento, el Instituto Nacional Electoral indicó que el uso de dicha aeronave deberá entrar como gasto de campaña del candidato de Redes Sociales Progresistas.

Pero en fechas recientes, el también apodado “Tecmol” tuvo un encuentro con la prensa poco antes del debate entre candidatos en dicha entidad, y al preguntársele sobre los hechos, únicamente atino a responder con groserías a una reportera.

“Creí que me ibas a preguntar algo propositivo. Seguro eres de las que... Yo no contesto mamadas”.

“¿Por qué es una mamada?”, reviró uno de los reporteros.

“No sé. Ya, se acabó, hasta ahí llegué. Papi, ahí pregúntale al INE”, finalizó Romero Calzada.

Pero no fue todo, luego del debate, una vez en su casa, hizo una transmisión en vivo donde se volvió a sacar al tema, al recibir un mensaje donde lo felicitaban por “poner en su lugar a los reporteros chayoteros”.

De acuerdo con “Tecmol”, candidato a gobernar un estado, la prensa no es profesional, pues “no quieren que se les toque, pero sí pueden madrear”, en referencia a los cuestionamientos sobre la supuesta adquisición de un helicóptero.

“Pues a huevo. Imagínate que vamos a hablar del debate, y sacan la mamada del helicóptero, háganme el pinche favor. No son profesionales, no quieren que se les toque para nada, pero ellos sí pueden madrear. Tienen el derecho de estar madreando y difamando nada más porque tienen un celular, no es correcto. Me vale madre. Ya me conocen”, dijo Romero.

Otras polémicas del candidato

Este candidato ya había entrado en polémica en fechas recientes, cuando fue captado por las cámaras de los usuarios de las redes sociales, quienes reportaron que golpeó a un joven durante un acto de campaña, informó el periodista Gerardo Duque, de Milenio.

A través de sus redes sociales, se justificó asegurando que “no es correcto lo que uno hace, pero también uno se tiene que defender. Hay límites”.

Aseguró también que fue molestado por seguidores del Partido Verde Ecologista de México, y consideró que todo fue por precaución porque podrían darle un navajazo, o bien un balazo.

Además, Calzada ya ha pasado por procesos legales, pues en 2019, la Unidad de Inteligencia financiera congelo sus cuentas por supuestamente estar involucrado en el huachicol.

Por si fuera poco, apenas en 2020 fue vinculado a proceso por supuestamente falsificar firmas para supuestamente quedarse con dinero que tendría como destino las ayudas sociales. Hasta el momento, ninguna de las dos investigaciones ha llegado a buen puerto.

