Engañó a su mamá con ir a ver a Chayanne y la llevó a vacunarse contra COVID-19

El divertido momento en que un joven engañó a su mamá para llevarla a vacunarse contra COVID-19 circula en redes sociales este 10 mayo. En medio de la celebración del Día de las Madres, las imágenes del joven manejando hacia un supuesto encuentro con el cantante puertorriqueño Chayanne hicieron reír a miles de usuarios en redes sociales.

El video comienza con la leyenda: “Le dije a mi mamá que Chayanne estaba en Monterrey” y se puede ver como la mujer y su hijo viajan en automóvil por una avenida con una fila larga de vehículos.

“¿Esta es la fila para ver a Chayanne?”, pregunta emocionada la mujer. “Es que sí, mamá, es una celebridad, evidentemente esta aquí”, le contesta su hijo mientras continúa manejando.

En la siguiente toma, la familia ya se encuentra en la fila de vacunación y es entonces cuando el hijo confiesa su mentira: “¿Qué crees, mamá? Chayanne ni siquiera esta en Monterrey, te traje a vacunar”.

Al escuchar las palabras del joven, la mujer enfurece y le da un golpe en el brazo. “¡Qué cabrón!, ¡¿Por eso me trajiste aquí?! A mí no me gusta eso”, exclamaba, mientras su hijo no dejaba de reír.

Para calmar a su madre, el joven usaba frases como: “Pero, mira, a mí de chiquito no me gustaba y tu me vacunabas” y “A unos pasos ya de vacunarte y salvarte del COVID”. A lo que ella constantemente le contestaba “cállate” o “cállate el hocico”

Al final, la mujer sí se aplicó la vacuna contra el COVID-19(Foto: @jrisco / Captura de pantalla)

“Ya relájate… ya vas a estar sin problema de contagiarte ni nada”, continuó. “Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras…”, le reclamaba la mujer

En ese momento, personal del centro de vacunación se acerca a darles indicaciones sobre el proceso y el joven le mencionó a su madre que una vez vacunada tendría más posibilidades de ver a puertorriqueño.

El video se volvió viral en redes sociales rápidamente, donde los usuarios hicieron bromas de la situación, incluso uno de ellos sugirió mostrarle a la mujer la fotografía donde Chayanne asistió a la inmunización.

Hasta el pasado 9 de mayo, nueve millones 440,251 personas han recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, a la par de que 886,233 personas se han recuperado de la infección por EL virus SARS-CoV-2.

Por otro lado, existe un total de 14 millones 148,207 personas entre personal del sector salud, educativo, adultos mayores y adultos entre 50 y 59 años que han recibido por lo menos una dosis de la vacuna.

Hasta ahora, nueve millones 440,251 personas han recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

De este último grupo son un millón 55,138 personas inmunizadas a los largo y ancho del país, gracias al trabajo coordinado de autoridades federales, estatales y municipales, informó la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes.

Además, informó que entre el 40 y el 60% de la población ya ha tenido contacto con el virus, sin embargo, no todas las personas que han sido expuestas a la enfermedad tienen anticuerpos de forma prolongada, lo que significa que al menos la mitad de los recuperados aun tienen riesgo de recontagiarse.

“Hay que mantener las medidas preventivas como el uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, independientemente del color del Semáforo de Riesgo Epidémico. Estas medidas sanitarias tienen impacto al cortar la cadena de transmisión”, afirm

