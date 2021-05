Tragedia en la Línea 12: abren micrositio con datos de las víctimas

Fotografía que muestra el colapso de los vagones del metro en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Ante las múltiples críticas de los familiares de las víctimas mortales y de los heridos que dejó el accidente en la Línea 12 del Metro, quienes aseguran que los informes que deben dar las autoridades de la Ciudad de México son deficientes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó sobre la apertura de un micrositio para dar una mejor atención.

Este micrositio concentra y actualiza la información sobre las personas lesionadas y las fallecidas en el accidente de la llamada Línea Dorada.

La Secretaría detalló que también se puede consultar información sobre las personas que no han sido localizadas o que ya están ubicadas en su domicilio. Explicó que en caso de que la persona que se busque no esté en la lista, entonces se recomienda llamar a Locatel (5556-5811).

Uno de los casos más representativos de la mala atención a los familiares de las víctimas es el de la madre y abuela de Brandon Giovani Hernández Tapia, un niño de 13 años de edad quien viajaba junto con su padrastro en el metro con dirección a Tláhuac y no aparecía desde la noche de la tragedia.

La madre y abuela de Brandon Giovani, quien falleció en el accidente de la Línea 12 del Metro (Foto: REUTERS/Henry Romero)

La madre de Brandon, Marisol, aseguró a los medios de comunicación que desde que ocurrió el accidente -cerca de las 22:30 horas del lunes 3 de mayo- no encontraba a su hijo. Decidió levantar una denuncia por desaparición, por lo que se emitió una ficha de búsqueda.

Su peregrinar duró la madrugada y todo el día del martes 4 de mayo. Incluso, la abuelita de Brandon Giovanni reclamó a los cinco panistas que fueron a la zona del accidente a asegurar que “denunciarían al actual canciller Marcelo Ebrard, a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y a la directora del Metro, Florencia Serranía; por su probable responsabilidad de lo ocurrido en la Línea 12.

En un video que se volvió viral en redes sociales, la abuelita de Brandon encaró a los políticos.

“Díganme si está vivo o está muerto, llevo toda la pinche noche andando ¡Díganme dónde está! ¿Dónde está mi nieto?”, gritaba con desesperación.

Sin embargo, únicamente le ofrecieron acompañarla a denunciar a las autoridades capitalinas.

Panistas visitan zona de la tragedia de la L12 y reciben reclamos

“Vamos a denunciar a la Jefa de Gobierno ¡La Jefa de Gobierno se lo tiene qué decir! Vamos a presentar la denuncia, vamos a exigirle a la fiscal y a la Jefa de Gobierno que les diga en dónde está su nieto”, repetía el diputado panista Christian Von Roehrich.

Después, Von Roehrich, aseguró en su cuenta de Twitter que habían acompañado a Marisol, madre del niño, para que la Fiscalía de la Ciudad de México le diera certeza sobre la salud y el paradero de su hijo.

Horas después, la Fiscalía de la Ciudad de México le confirmara a Marisol que su hijo era una de las 25 víctimas mortales de lo sucedido en la Línea 12 del Metro, por lo que la señora aseguró que mataron a su hijo.

“Nada me va a devolver a mi hijo. Me lo mataron. Nada me devuelve a mi hijo. Que quede en la conciencia de las personas y ojalá que el karma se los cobre donde más les duela. Así como a mí me arrebataron a mi hijo”, enfatizó durante una entrevista con medios de comunicación.

38 personas aún permanecen hospitalizadas

Foto: Karina Hernández/Infobae

Esta mañana, durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se informó que hasta este miércoles, permanecen hospitalizadas 38 personas, de las cuales, el 75% se encuentra estable y un 5% se reporta en estado grave de salud.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detalló que hasta el momento, 31 personas lesionadas fueron dadas de alta, mientras que las víctimas mortales se mantiene en 25.

La funcionaria aseguró que el gobierno capitalino se encuentra prestando atención y todo el apoyo que requieran a las víctimas y a sus familias, por lo que insistió en que si por algún motivo no han sido contactados, sean ellos quienes se comuniquen a Locatel para poder ayudarlos.

Asimismo, aseguró que DNV, la empresa con sede en Noruega que se contratará para realizar el peritaje externo, ya se encuentra en el lugar del incidente recabando la información necesaria para determinar las causas del incidente.

