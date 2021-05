Ráfagas y sangre: la balacera del Cártel del Noreste contra la Guardia Nacional en Aldamas

Video: Twitter / @campomartemx

Luego de una semana circularon videos de la fuerte balacera que tuvo lugar en Aldamas, Nuevo León, donde efectivos de la Guardia Nacional se enfrentaron contra presuntos miembros del Cártel del Noreste. Se observa desesperación, miedo, adrenalina y la sangre de la guerra contra el narco.

En uno de los primeros clips se muestra que al menos dos agentes de la corporación federal están resguardados en el piso, debajo de lo que aparentemente es una patrulla. Desde ahí disparan y alrededor, uno de ellos grita que hay alguien herido.

Aunque no se ve, el fuego cruzado resuena con ráfagas de un lado y otro, a veces con disparos continuos, así como detonaciones pausadas de lo que pudiera ser un fusil de alto calibre.

“Traite a Carrillo, güey, tráetelo abajo”, suplica algún compañero sobre la exposición del agente. Quería que fuera protegido debajo de la camioneta, pero nada de eso prospera, al menos en el video.

Imágenes del ataque, ocurrido entre la calle Emiliano Carranza y el cruce con la calle Hidalgo, muestran que una patrulla fue completamente incendiada (Foto: Twitter/comandantelobo1)

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió entre la calle Emiliano Carranza y el cruce con la calle Hidalgo del municipio neoleonés, el pasado 28 de abril y alrededor de las 13:00 horas. Presuntamente, el grupo armado era conformado por aproximadamente 15 vehículos blindados, algunos rotulados con la leyenda del Cártel del Noreste.

Otra de las grabaciones permite apreciar que el mismo agente que estaba resguardado resopla y da ánimos. Al parecer, la situación ya había sido controlada y era el momento de atender a quienes resultaron lesionados por los disparos.

“Aguanta, no te duermas, Carrillo, no te duermas. No te vamos a dejar solo, carnal, aguanta carnal, aguanta Carrillo”, pedía a su camarada tendido en el asfalto.

Dentro de la toma, primero se ve a un agente con visibles impactos de arma de fuego en el estómago, del lado derecho y acostado boca arriba. Mientras que Carrillo presentaba impactos en el costado y otro de sus compañeros trataba de estabilizarlo con una especie de medicamento vía intravenosa.

Video: Twitter / @UnidadDeInteli1

Pero las vendas que envolvían al elemento ya estaban guindas de la sangre acumulada. Los fusiles de ambos uniformados aparecían tirados sobre el asfalto, al lado de los cuerpos heridos. Los chalecos antibalas fueron desprendidos para cubrir la herida.

De acuerdo con medios locales, las detonaciones provocaron escenas de pánico entre la población. Una de las patrullas fue quemada. Otros agentes de la Fuerza Civil también fueron impactados, lo mismo que sus unidades.

Fotografías publicadas en Twitter por usuarios revelaron a una de las presuntas camionetas utilizadas durante el ataque, tipo pickup, y con las insignias “Tropa del infierno” y “Cártel del Noreste”.

Los elementos heridos fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica. Aldamas está localizado a aproximadamente 160 kilómetros de Monterrey, capital de la entidad.

La Guardia Nacional confirmó a este medio que un agente de la corporación perdió la vida y cuatro más resultaron heridos luego de la refriega. Las acciones en Aldamas fueron calificadas como una contraofensiva.

Presuntamente, los agentes fueron atacados por un convoy de hasta 15 vehículos (Foto: Twitter@marychuyglez)

Apenas una semana antes del ataque, el Cártel del Noreste se había enfrentado a elementos de la corporación donde dos sicarios fueron abatidos.

Fue el 24 de abril cuando los elementos realizaban patrullajes hacia Cadereyta y en el camino se toparon con una camioneta tipo pick up Chevrolet en la que se estimó viajaban seis hombres.

Al percatarse de la presencia de los oficiales, los gatilleros les dispararon; sin embargo, los uniformados repelieron la agresión dejando dos civiles abatidos. De acuerdo con un desplegado de la corporación, los criminales se fueron y abandonaron la camioneta. Tras el choque fueron encontrados 350 casquillos de diferentes calibres, además de armas, droga y equipo táctico con las insignias CDN (Cártel del Noreste).

Pese a que apenas se mostró la magnitud de los hechos en Aldamas, eso da cuentas de que la guerra contra grupos criminales está a la orden del día, a pesar del discurso presidencial.

SEGUIR LEYENDO: