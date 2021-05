Senado, único que decide el momento de nombrar gobernador provisional en Tamaulipas: Monreal

Monreal reitera que el Senado puede intervenir en Tamaulipas pero llama a reconducción institucional (Video: Twitter @RicardoMonrealA)

Un día después de amagar con la intervención del Senado en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el opositor Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Monreal, líder en la Cámara Alta de Morena, el partido en el poder, reiteró que se requiere de una “reconducción constitucional” en la entidad y el Poder Legislativo estará vigilante de que se cumpla.

“No se preocupen, seguramente las instancias jurisdiccionales y debidamente acreditadas por la Constitución, resolverán el problema que ahora está presente en Tamaulipas. Lo más conveniente para todos, los pobladores y los ciudadanos, y quienes queremos a Tamaulipas, es que se reconduzca institucionalmente el Estado”, expresó Monreal en un video publicado en sus redes sociales.

Nosotros tenemos que ser muy claros y muy contundentes. En este momento hay una crisis institucional, pero se va a resolver por la vía del derecho, por la vía de las instituciones, que es lo más conveniente para todos

Monreal añadió que Tamaulipas merece tranquilidad. “Tamaulipas merece buenos gobiernos, Tamaulipas merece conducción institucional, no quebranto, no confrontación, no polarización, no división. Y el Senado de la República, es el garante de que los estados tengan funcionamiento correcto, institucional y constitucional”, remarcó.

Olga Sánchez Cordero habló del proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas (Video: Gobierno de México)

El líder de la mayoría en el Senado agregó que es el Senado de la República el único órgano constitucional del Estado que puede declarar que ha llegado el momento de declarar la desaparición de poderes y que ha llegado el momento de nombrar un Gobernador provisional. “En este caso, el Senado se ha mantenido recatado, ponderado, moderado, prudente, para que las instancias constitucionales y jurisdiccionales, puedan resolver el caso”, explicó.

El viernes pasado, la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia y aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Sin embargo, a pesar de que la FGR pidió el juicio de procedencia contra García Cabeza de Vaca por tres delitos distintos, el dictamen de la Sección Instructora en San Lázaro sólo menciona que tiene certeza “respecto de la existencia del delito de Defraudación Fiscal Equiparada”.

Más tarde el mismo viernes, el Congreso de Tamaulipas, que tiene mayoria del PAN (Partido Acción Nacional), el mismo partido de García Cabeza de Vaca, decidió no proseguir con el desafuero en contra del actual gobernador de Tamaulipas por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, al mismo tiempo de ratificarlo y reconocerlo en el cargo.

Gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca respondió a su desafuero en la Cámara de Diputados (Twitter @fgcabezadevaca)

Las decisiones diferentes entre Congresos serán definidos en última instancia por la Suprema Corte, ante la cual ambos cuerpos legislativos impugnaron. Ricardo Monreal, por su parte, enfatizó ese día que, al retirarle el fuero, el gobernador tiene que responder por delitos federales, desconociendo la decisión de los legisladores locales.

“La vedad es que la resolución de la Cámara de Diputados Federal, es inatacable. No hay ninguna autoridad que pueda intervenir en una decisión soberana del Poder Legislativo. Por eso, es que tenemos que actuar y tenemos que resolver, con la premura conveniente, la situación de Tamaulipas, por el bien del país y por el bien de Tamaulipas”, concluyó Monreal este lunes en su mensaje grabado.

Más temprano este mismo lunes, en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es un proceso legal. “Yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto. Y no nos adelantemos, ni en favor de una opción o de otra”, manifestó.

Si es un problema de interpretación de la Constitución, de la ley, por eso existe el Poder Judicial y en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Sin embargo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte, opinó distinto. “La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto, en mi opinión, efectivamente ya no tiene fuero, como lo acaba de señalar el señor presidente”, dijo.

