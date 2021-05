México registró 2,370 asesinatos durante abril

Esta cifra equivale a un promedio de 79 asesinatos al día (Foto: Cristian Hernández/Cuartoscuro)

El reporte diario del gabinete de seguridad federal de México reveló que se registraron 2,370 homicidios en el país durante el mes de abril.

De acuerdo con el informe, elaborado con base en las denuncias recibidas cada 24 horas en las agencias del Ministerio Público de las entidades federativas, esta cifra equivale a un promedio de 79 asesinatos al día.

Los reportes diarios de homicidios dolosos son “generados por un equipo interdisciplinario constituido” por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR). “La información desarrollada por el grupo interdisciplinario es solo para fines de carácter táctico/estratégico”, subrayó la SSPC.

Los estados con el mayor número de homicidios dolosos reportados en abril del 2021 fueron Guanajuato, con 310 casos, Michoacán, con 244, Estado de México, con 192, Jalisco, con 189, y Baja California, con 157 (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, las estadísticas oficiales “sólo se reportan por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”, remarcó.

Los estados con el mayor número de homicidios dolosos reportados en abril del 2021 fueron Guanajuato, con 310 casos, Michoacán, con 244, Estado de México, con 192, Jalisco, con 189, Baja California, con 157, Chihuahua, con 124, Guerrero, con 85, y la Ciudad de México, con 84.

Cabe destacar que en comparación del mes de marzo, la incidencia de este tipo de crimen disminuyó un 3%: en ese periodo se registraron 2,444 asesinatos.

Los días más violentos de abril fueron el martes 13 y el domingo 25. Tuvieron 105 y 115 casos, respectivamente.

El conteo del gabinete de seguridad informa que el año 2021 suma, hasta ahora, 9,399 homicidios dolosos (Foto: EFE/Juan Manuel Villaseñor/Archivo)

El conteo del gabinete de seguridad informa que el año 2021 suma, hasta ahora, 9,399 homicidios dolosos.

Por otro lado, en su conferencia matutina del 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los delitos de homicidio, feminicidio y extorsión han incrementado durante su gobierno; afirmó que otros más, como robo a casa habitación, transporte, vehículos o secuestros han ido a la “baja considerablemente”.

Sin embargo el mandatario aseguró que, del 2018 al 2019, el delito de homicidio se ha logrado mantener e incluso reducir en un mínimo por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero aún no se cuenta con cifras del 2020.

“Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas y se han contenido.Este es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año. Llegamos y se ha mantenido (...) incluso hay una disminución mínima (...)

AMLO aseguró que el actual panorama delictivo en el país ha sido una “herencia dolorosa” que ha surgido a raíz de priorizar el atacar directamente la violencia en lugar de atender las causas que la genera (Foto: REUTERS/Henry Romero)

(...) El caso de los feminicidios, que es otro delito con crecimiento, sostenemos que, no es evadir nuestra responsabilidad, antes no se clasificaba de esa manera; se consideraban homicidios todas las muertes de mujeres. Ahora no. Por eso se registra un incremento. Y el otro delito es extorsión, son los tres que tenemos aumento. Todo lo demás va a la baja y considerablemente”, detalló.

AMLO aseguró que el actual panorama delictivo en el país ha sido una “herencia dolorosa” que ha surgido a raíz de priorizar el atacar directamente la violencia en lugar de atender las causas que la genera.

“Todo esto que ha sido un herencia muy dolorosa. Todo esto que surge a partir que se decide enfrentar la violencia con la violencia; cuando se declara la guerra y se deja de atender las causas que origina la violencia. Cuando se le da la espalda al pueblo y se abandonan a los jóvenes. Y se desata la violencia en el país como nunca se ha visto”, dijo.

