Secretaría de las Mujeres condena violencia ejercida por el exdirector de Pemex en contra de su esposa

La dependencia federal emitió un comunicado este 26 de junio. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez / Reuters - Quetzalli Nicte-Ha

La noche de este 26 de junio de 2026, la Secretaría de las Mujeres condenó la violencia física que habría ejercido Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos y actual titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), contra su esposa María Felicia Jiménez.

La dependencia anunció que ya estableció contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento institucional y medidas de protección, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara al exfuncionario agrediendo físicamente a la mujer en el interior de su domicilio.

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Exige investigación con perspectiva de género y cero impunidad

La dependencia federal emitió un comunicado en el que fijó su postura en tres puntos:

Los hechos deben ser investigados por las autoridades competentes con perspectiva de género y sin permitir impunidad .

Se debe garantizar de inmediato la integridad, seguridad y protección de la víctima.

La Secretaría ya estableció contacto con Jiménez para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluidas medidas de protección y acompañamiento ante la fiscalía especializada.

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”, señala el comunicado. La dependencia reiteró su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y con el acceso a la justicia.

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Esto dijo la Secretaría por el caso de agresión por el que fue señalado el exdirector de Pemex. Crédito: Secretaría de las Mujeres

Golpes, empujones y un intento de destruir la cámara de seguridad

El material, de cinco minutos con cuatro segundos, muestra a Rodríguez Padilla forcejeando con Jiménez por un portafolio de color verde. Entre empujones y gritos -sin audio disponible en la grabación- el exfuncionario intenta arrebatarle el objeto sin conseguirlo, mientras un menor de edad presencia la escena y corre hacia las escaleras cuando la situación empeora.

La agresión escala: Rodríguez toma a la mujer del cabello y la somete en el sillón. Cuando ella recupera el portafolio, él regresa con un palo para intentar golpear la cámara de seguridad que documentó todo. Jiménez evita el golpe, pero vuelve a ser violentada.

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“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla“, escribió la mujer en la descripción de los videos que publicó en su canal de YouTube. Señaló que denunciar públicamente tiene un costo concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad.

Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

Quién es Víctor Rodríguez Padilla, el exfuncionario señalado

Rodríguez Padilla dirigió Pemex durante año y medio por acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de la administración. Dejó la dirección de la petrolera el 14 de mayo de 2026, en un momento financiero complejo: en el primer trimestre de ese año, la empresa reportó pérdidas cercanas a los 46 mil millones de pesos y una deuda de alrededor de 79 mil millones de dólares.

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Dieciocho días después de su salida de Pemex, el 1 de junio de 2026, asumió la Dirección General del INEEL; además, acumula más de 42 años de experiencia en el sector energético.

Jiménez dirigió su llamado directamente a Sheinbaum. “Este es un gobierno liderado por mujeres”, escribió, y pidió que se tomaran medidas para su protección y la de sus hijos. Atribuyó el riesgo que enfrenta a la cercanía de su esposo con figuras de alto nivel del gobierno federal.

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