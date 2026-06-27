México

Mauricio Ymay elogia a Javier Aguirre tras fracaso de Marcelo Bielsa: “Siempre fue la opción indicada”

El comentarista deportivo alabó al Vasco en sus redes sociales tras el fracaso de la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

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Montaje fotográfico que presenta dos retratos de hombres: uno con cabello blanco aplaudiendo y otro con cabello oscuro gesticulando con la mano.
El Vasco tiene a México en 16vos y el Loco quedó fuera con Uruguay del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uruguay queda eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos tras perder 1-0 ante la Selección de España hoy en el estadio Guadalajara. El ciclo de Marcelo Bielsa como seleccionador charrúa quedará en incógnita después de esta triste actuación en la Copa del Mundo.

Minutos después de concluir el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo H, el comentarista y reportero mexicano, Mauricio Ymay, se pronunció en sus redes sociales para decir que el Vasco Javier Aguirre siempre fue el indicado para dirigir a la Selección Mexicana de Futbol en lugar de Marcelo Bielsa.

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“Este fracaso de (Marcelo) Bielsa, es un motivo más para confirmar que el vasco (Javier Aguirre) siempre fue la opción indicada para dirigir a la Selección Mexicana“, aseguró Mauricio Ymay luego de ver el papelón de la Selección Uruguaya en este Mundial 2026.

¿Marcelo Bielsa pudo dirigir a México?

Mundial 2026 - Cabo Verde - Arabia Saudita
El Loco no pudo pasar de la fase de grupos con Uruguay. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

El Loco Marcelo Bielsa pudo dirigir a la Selección Mexicana en varias ocasiones, pero nunca se concretó su llegada al Tri varonil. A lo largo de los años, Bielsa apareció entre los candidatos luego de algunos fracasos del equipo mexicano, especialmente en el Mundial Qatar 2022.

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Sin embargo, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) se decantaron por otros perfiles para dirigir a la escuadra nacional, por tanto nunca hubo un arreglo para que Marcelo Bielsa fuese confirmado como nuevo entrenador del Tricolor.

Bielsa ha reconocido públicamente que México siempre representó una tentación profesional por el nivel del futbol del país y que mantuvo contactos con directivos mexicanos, pero sus acercamientos no pasaron de reuniones informales. El propio entrenador ha declarado que nunca se vio realmente en la posición de dirigir al conjunto nacional, ya que siempre hubo otros candidatos favoritos en los procesos de selección.

Javier Aguirre le ganó la carrera al Loco Bielsa

El Vasco logró el paso invicto en fase de grupos. REUTERS/Pedro Nunes
El Vasco logró el paso invicto en fase de grupos. REUTERS/Pedro Nunes

El Vasco Aguirre superó a Marcelo Bielsa para dirigir a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) oficializó al técnico de 67 años para tomar el mando del equipo absoluto por tercera vez en su historia.

México, de la mano de Javier Aguirre, disputa su tercera Copa del Mundo en este nuevo siglo. La primera ocurrió en el Mundial de Corea y Japón 2002. Posteriormente, el Vasco regresó para dirigir al Tri en Sudáfrica 2010 y ahora lo vuelve hacer en la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica.

Aguirre seguirá en competencia porque clasificó a México en los 16vos de Final como líder del grupo A con nueve puntos, fruto de las victorias sobre Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (1-0) en sus partidos disputados en la CDMX y Guadalajara.

Fracaso uruguayo

Mundial 2026 - Cabo Verde - Arabia Saudita
Los uruguayos se quedaron en el camino tras caer ante España en Guadalajara. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

La Selección de Uruguay, bajo las riendas de Marcelo Bielsa, dice adiós al Mundial 2026 sin triunfos en la fase de grupos. Los charrúas quedaron terceros del Grupo H con dos puntos, los cuales consiguieron al empatar con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) pero contra España perdieron por 1-0 y eso dictaminó su lugar en las finales del torneo de la FIFA.

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