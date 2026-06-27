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José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

El actor volvió a las redes sociales luego de varios meses de silencio

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José Ángel Bichir cayó de un tercer piso y sufrió diferentes fracturas. Foto: (Captura de pantalla IG)
José Ángel Bichir cayó de un tercer piso y sufrió diferentes fracturas. Foto: (Captura de pantalla IG)

José Ángel Bichir reapareció en redes con un breve mensaje de gracias a poco más de tres meses del accidente que sufrió al caer de un tercer piso en la colonia Narvarte de CDMX, un episodio que le causó fracturas, contusiones y trauma abdominal y que, de acuerdo con su familia, ocurrió durante una crisis de salud mental.

La respuesta reunió a integrantes de la comunidad artística que habían seguido de cerca su recuperación en las últimas semanas.

El accidente ocurrió el 13 de marzo y mantuvo al actor hospitalizado

Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)
Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)

El 13 de marzo, el actor de “Jirón de niebla” y “Sexo, pudor y lágrimas 2” cayó del tercer piso de un edificio de departamentos en la Narvarte. El reporte médico citado por el diario señaló fractura en el rostro, contusiones y trauma abdominal.

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En ese momento, la familia difundió un comunicado en el que atribuyó el accidente a una crisis de salud mental. El texto indicó: “El ritmo de vida tan vertiginoso que se tiene en el mundo actualmente puede afectar de diferentes maneras a las personas, como a José Ángel, quien absorto por la incertidumbre y el ruido constante sufrió una crisis, misma que derivó en el accidente que lo tiene hospitalizado”.

La reaparición del actor en Instagram responde de forma directa a la pregunta sobre su estado público actual: José Ángel Bichir ya volvió a comunicarse por cuenta propia y lo hizo con una sola palabra, “Gracias”, acompañada por emojis de estrellas y manos en señal de agradecimiento.

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Bruno Bichir y Yolanda Ventura habían informado que su recuperación avanzaba

José Ángel Bichir se habría lanzado del tercer piso de un edificio (Instagram)
José Ángel Bichir se habría lanzado del tercer piso de un edificio (Instagram)

Antes de su regreso a redes, Bruno Bichir había dicho a la prensa que su sobrino estaba “fantásticamente bien” y que incluso habían hablado un día antes. También aseguró que el actor conserva ánimo para retomar sus proyectos y resumió su recuperación física con una frase: “Es un toro, increíble”.

En ese mismo encuentro, Bruno describió el efecto que tuvo la noticia en su familia. “Difícil. Difícil, te cimbra, te saca de balance, es una sorpresa. Es terrible”, dijo sobre el momento en que supieron del accidente.

El actor también negó, hasta donde sabe, que la familia hubiera necesitado colectas para cubrir gastos médicos. Según la publicación, afirmó que la situación “se ha resuelto en casa” y descartó versiones sobre una supuesta venta de bienes familiares.

Días antes, Yolanda Ventura había informado al mismo medio que José Ángel seguía en terapias, con acompañamiento familiar y en un proceso de recuperación que incluía operaciones, férula y colocación de piezas dentales. También explicó que el actor se ausentó de la presentación de “El viaje de Luciano” en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara mientras continuaba su rehabilitación.

Bruno Bichir llegó a calificar el estado actual de su sobrino, de 38 años, como “un milagro”. En esa declaración sostuvo que incluso ya habían salido a comer y que el actor no permanecía aislado durante su recuperación.

José Ángel Bichir ya había hablado de su accidente

José Ángel Bichir con mascarilla y gorra, sentado en un coche con la puerta abierta, rodeado de micrófonos de prensa. Manos sujetan micrófonos
José Ángel Bichir a su salida del Hospital Rubén Leñero. (Captura de pantalla: Ventaneando )

El actor José Ángel Bichir ofreció sus primeras declaraciones públicas tras caer de un balcón en la CDMX cuando salió del hospital: “Estoy mal, no entiendo qué ha pasado (...) “Sí, estoy muy mal. Sí, me siento muy mal, la verdad. No entiendo muy bien qué ha pasado y qué está pasando. Es como estar en un despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”, declaró.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el intérprete fue localizado inconsciente en la parte baja de un edificio en Narvarte Poniente, en el cruce de Uxmal y avenida Xola. Paramédicos le diagnosticaron fractura de cara y abdomen agudo, y lo trasladaron de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

Al salir del centro médico, Bichir agradeció la presencia de los medios: “A toda la prensa y a todos los medios, por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia, les agradezco mucho estar presentes”.

Nacido en 1988, José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian Bichir y Bruno Bichir. En su trayectoria participa en producciones como Matando Cabos, Cuatro Lunas y la serie José José ‘El Príncipe de la Canción’.

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