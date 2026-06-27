México gana el Grupo A del Mundial 2026: en qué lugar quedaron Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia tras la jornada 3

México derrotó a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la fase grupal. REUTERS/Annegret Hilse

La Selección de México terminó como líder invicto del Grupo A en el Mundial 2026 con nueve unidades, toda vez que obtuvo la victoria en sus tres compromisos y sin recibir goles. El Tri de Javier Aguirre se impuso a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en ese orden.

México logró datos históricos en la primera ronda del torneo que se celebra en nuestro país, al igual que en Estados Unidos y Canadá. El día de la inauguración, hecha en el estadio Ciudad de Méxoco, el Tricolor arrancó venciendo 2-0 a Sudáfrica con goles tempraneros de Julián Quiñones y Raúl Alonso Jiménez, en un inicio que marcó el tono para el sector A.

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En la segunda jornada, disputada en Guadalajara, la Selección Nacional derrotó 1-0 a Corea del Sur con gol de Luis Romo, asegurando su pase anticipado a la fase de 16vos de Final. Para terminar su participación en la fase de grupos, el Tri goleó 3-0 de forma contundente a Chequia, con anotaciones de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo en el Estadio de la Ciudad de México.

De esa manera, el equipo del Vasco Aguirre avanzó con claridad a los 16vos de Final como primero del Grupo A. De esa manera, garantizó su permanencia en la Capital y mantiene su portería imbatida por primera vez en una fase inicial del Mundial. Será en las próximas horas que se confirme su siguiente contrincante, que sería Ecuador o Escocia.

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Sudáfrica, histórico pase a la siguiente ronda

Sudáfrica celebra el pase histórico a finales. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección de Sudáfrica debutó con derrota ante México, pero logró reponerse con un empate ante Chequia, donde rescató el punto con un penal de Teboho Mokoena en los minutos finales del encuentro, con la obligación de vencer a Corea del Sur para seguir adelante en esta competición.

Todo se decidía en la última jornada, con solo un punto en la tabla Sudáfrica salió a ganar frente a a Corea del Sur para aspirar a la clasificación. Sorpresivamente, los Bafana Bafana derrotaron a los Tigres de Asia con gol de Thapelo Maseko al minuto 63, resultado que los coloca en la segundo posición del Grupo A con 4 puntos.

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Corea del Sur, tercer lugar y al filo de la eliminación

Los Tigres de Asia se podrían despedir en la fase de grupos. REUTERS/Eloísa Sánchez

El equipo de Corea del Sur, uno de los más queridos por la afición mexicana en este Mundial 2026, comenzó el certamen con victoria de 2-1 sobre Chequia en el estadio Guadalajara, mostrando solidez y efectividad.

En su segundo partido de grupos ante la Selección de México, Los Tigres de Oriente cayeron 1-0 otra vez jugando en la Perla Tapatía. Su pase directo a 16vos se tendría que definir contra Sudáfrica en Monterrey, sin embargo los surcoreanos cayeron 1-0 y por tanto cerraron en tercera posición con 3 puntos y diferencia de -1, dependiendo de los resultados de otros grupos para saber si avanza como uno de los mejores terceros.

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Chequia decepción y eliminación del Mundial 2026

Chequia sólo obtuvo un punto en tres partidos jugados en el Grupo A. REUTERS/Bernadett Szabo

El equipo checo fracasó en la Copa del Mundo al finalizar la primera fase con un empate y dos derrotas. Primero, perdió 2-1 en su debut contra Corea del Sur. Luego, dejó ir el triunfo ante Sudáfrica, complicando su futuro en el torneo, puesto que tenía que derrotar a México ante 85 mil personas en la capital.

Llegada a la última jornada del Grupo A y con opciones mínimas para calificar a 16vos de final, Chequia no recibió uno ni dos, sino tres goles de la Selección Mexicana. sentenciando su lugar en la próxima ronda del Mundial 2026. El cuadro checo dijo adiós al campeonato con sólo un punto en la cuarta posición, dos goles a favor y seis en contra.

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México y Sudáfrica en 16vos de Final

El Tricolor disfruta de la victoria en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Pedro Nunes

Las selecciones de México y Sudáfrica jugarán la ronda de los 32 mejores del Mundial 2026. El Tri sigue a la espera de conocer a su rival, a quien esperará en el estadio Ciudad de México el 30 de junio. En cambio, la representación sudafricana hará frente a Canadá, otro de los anfitriones de esta justa veraniega en Los Ángeles, Estados Unidos.