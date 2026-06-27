México

Chicharito Hernández volvió a Guadalajara para el partido Uruguay vs España

El exjugador de las Chivas fue ovacionado por el público tapatío durante su faceta como comentarista del Mundial 2026

Guardar
Google icon
Chicharito Hernández
Chicharito en su ceremonia de bienvenida al estadio Akron. [X/@BarraInsurgencia]

Javier Chicharito Hernández Balcázar, exfutbolista de las Chivas Rayadas en la Liga Mexicana, este viernes 26 de junio regresó a su natal Guadalajara por la celebración del Mundial 2026, pero en un rol completamente distinto al que nos tiene acostumbrados

Chicharito no se ausentó de la Copa del Mundo pese a no estar en la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana de Futbol, Javier Hernández inicia una nueva etapa en su vida siendo comentarista deportivo, en la cadena Fox Sports de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Previo a comenzar el partido de fase de grupos entre Uruguay y España, —participantes en el bloque H—, la afición mexicana ovacionó al goleador del Rebaño Sagrado así como el público español que no pierde de vista los momentos memorables de Javier Hernández en su etapa como jugador del Real Madrid.

El grito de “Chicharito, Chicharito” se escuchó con fuerza mientras el jugador tenía la palabra durante un programa en vivo. Además, la gente nacional exclamó el nombre de “México, México” que el propio Javier Hernández se notó feliz y entusiasmado por estar de vuelta en su tierra natal.

PUBLICIDAD

Oscuro regreso a las Chivas de Guadalajara

Errar el penal causó la eliminación del Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez
Errar el penal causó la eliminación del Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez

Javier Chicharito Hernández atravesó una segunda etapa difícil con las Chivas Rayadas dentro de la Liga Mx. Tras confirmar su regreso a la Perla Tapatía, luego de un viaje glorioso por el futbol europeo, donde jugó en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, el delantero vivió un cierre amargo:

Antes de salir del club, Hernández Balcázar falló el penal decisivo en el partido de eliminación contra Cruz Azul en el Apertura 2025, lo que marcó su última aparición con la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Aquel episodio lleno de críticas y repudio por la afición rojiblanca, las Chivas tomaron la decisión de darle las gracias al futbolista de 38 años.

Números de Hernández en su segunda etapa con Chivas

ECWECFJHQEWB VCHJBWVEIHBVWEHBVEW
Chicharito no brilló cuando volvió a las Chivas del Guadalajara. (Mexsport)

El registro de Javier Chicharito Hernández, en su retorno al Rebaño, fue discreto y considerado un retroceso por el propio jugador. Volvió al club para el Clausura 2024, pero su etapa terminó en diciembre del 2025 tras un rendimiento por debajo de las expectativas.

En año y medio, Chicharito sólo marcó cuatro goles: uno en la Concacaf Champions Cup ante Cibao y tres más en Liga Mexicana, contra Puebla, Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey.

Además, sufrió una lesión que lo dejó fuera en varias jornadas pero su adiós definitivo ocurrió después del penal errado frente a Cruz Azul en los Cuartos de final del Apertura 2025. Su contrato, que se esperaba fuera de más de dos años, fue rescindido antes de finalizar el 2025.

¿A qué se dedica Chicharito tras dejar a Chivas?

Los tres futbolistas representaron a México en Copas del Mundo
Los tres futbolistas representaron a México en Copas del Mundo (Instagram ch14_)

Javier Hernández se integró a los medios de comunicación deportivos previo el Mundial 2026, participando como analista para la cadena FOX Sports en Estados Unidos. Su presencia en el estadio de Guadalajara durante el torneo es en esta función y no como futbolista.

Aunque Chicharito no ha anunciado formalmente su retiro del futbol profesional, está enfocado en su faceta de comentarista y analista de futbol. Su futuro como jugador sigue en incertidumbre, pero su actividad principal después de las Chivas Rayadas está relacionada con los medios y la cobertura del Mundial 2026.

Partido que definirá el futuro de los dos

El partido entre Uruguay y España se juega este 26 de junio de 2026 desde el estadio Guadalajara, en el marco de la tercera fecha del Grupo H. Los charrúas deben ganar para evitar el fracaso mientras la Roja requiere del triunfo o el empate para asegurar la primera posición.

Temas Relacionados

Mundial 2026Chicharito HernándezEstadio Guadalajaramexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Para un plan muy fotogénico: el Museo Tamayo se llena de color con esta exposición inmersiva basada en programas de televisión

El aniversario del recinto incluye una propuesta participativa en su patio central, además de una muestra de Rufino Tamayo y una colectiva con más de 60 artistas

Para un plan muy fotogénico: el Museo Tamayo se llena de color con esta exposición inmersiva basada en programas de televisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador por el pase a octavos de final del Mundial 2026

El Tri hizo historia al cerrar la primera ronda con nueve puntos, mientras que los sudamericanos avanzaron como uno de los mejores terceros tras derrotar a Alemania

Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

En total son seis los detenidos por el crimen contra la fundadora del medio Pulso Informativo del Sureste

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

En su despedida del Mundial 2026, Guadalajara enamora a españoles y uruguayos

Entre cánticos, fiesta y futbol, seguidores de ambos países aseguraron que la ciudad merecía albergar más encuentros del torneo

En su despedida del Mundial 2026, Guadalajara enamora a españoles y uruguayos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Sofía Montaño nos habla de ¡MUAK!, la obra de teatro sobre política contada a través de la música y el espectáculo

Sofía Montaño nos habla de ¡MUAK!, la obra de teatro sobre política contada a través de la música y el espectáculo

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

Identifican al aficionado que mojó con cerveza a Tere Fifas en el México vs Chequia y pide disculpas

Así reaccionó Alejandro Fernández al enterarse de que había más de 250 mil fans esperándolo en La Minerva

DEPORTES

Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador por el pase a octavos de final del Mundial 2026

¡Histórico! El piloto mexicano Noel León consigue su primera pole en Fórmula 2 gracias a esta estrategia

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

Del llanto al Mundial: la complicada trayectoria de Mateo Chávez tras las críticas en Chivas