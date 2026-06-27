Chicharito Hernández volvió a Guadalajara para el partido Uruguay vs España

Chicharito en su ceremonia de bienvenida al estadio Akron. [X/@BarraInsurgencia]

Javier Chicharito Hernández Balcázar, exfutbolista de las Chivas Rayadas en la Liga Mexicana, este viernes 26 de junio regresó a su natal Guadalajara por la celebración del Mundial 2026, pero en un rol completamente distinto al que nos tiene acostumbrados

Chicharito no se ausentó de la Copa del Mundo pese a no estar en la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana de Futbol, Javier Hernández inicia una nueva etapa en su vida siendo comentarista deportivo, en la cadena Fox Sports de los Estados Unidos.

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Previo a comenzar el partido de fase de grupos entre Uruguay y España, —participantes en el bloque H—, la afición mexicana ovacionó al goleador del Rebaño Sagrado así como el público español que no pierde de vista los momentos memorables de Javier Hernández en su etapa como jugador del Real Madrid.

El grito de “Chicharito, Chicharito” se escuchó con fuerza mientras el jugador tenía la palabra durante un programa en vivo. Además, la gente nacional exclamó el nombre de “México, México” que el propio Javier Hernández se notó feliz y entusiasmado por estar de vuelta en su tierra natal.

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Oscuro regreso a las Chivas de Guadalajara

Errar el penal causó la eliminación del Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez

Javier Chicharito Hernández atravesó una segunda etapa difícil con las Chivas Rayadas dentro de la Liga Mx. Tras confirmar su regreso a la Perla Tapatía, luego de un viaje glorioso por el futbol europeo, donde jugó en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, el delantero vivió un cierre amargo:

Antes de salir del club, Hernández Balcázar falló el penal decisivo en el partido de eliminación contra Cruz Azul en el Apertura 2025, lo que marcó su última aparición con la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Aquel episodio lleno de críticas y repudio por la afición rojiblanca, las Chivas tomaron la decisión de darle las gracias al futbolista de 38 años.

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Números de Hernández en su segunda etapa con Chivas

Chicharito no brilló cuando volvió a las Chivas del Guadalajara. (Mexsport)

El registro de Javier Chicharito Hernández, en su retorno al Rebaño, fue discreto y considerado un retroceso por el propio jugador. Volvió al club para el Clausura 2024, pero su etapa terminó en diciembre del 2025 tras un rendimiento por debajo de las expectativas.

En año y medio, Chicharito sólo marcó cuatro goles: uno en la Concacaf Champions Cup ante Cibao y tres más en Liga Mexicana, contra Puebla, Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey.

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Además, sufrió una lesión que lo dejó fuera en varias jornadas pero su adiós definitivo ocurrió después del penal errado frente a Cruz Azul en los Cuartos de final del Apertura 2025. Su contrato, que se esperaba fuera de más de dos años, fue rescindido antes de finalizar el 2025.

¿A qué se dedica Chicharito tras dejar a Chivas?

Los tres futbolistas representaron a México en Copas del Mundo (Instagram ch14_)

Javier Hernández se integró a los medios de comunicación deportivos previo el Mundial 2026, participando como analista para la cadena FOX Sports en Estados Unidos. Su presencia en el estadio de Guadalajara durante el torneo es en esta función y no como futbolista.

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Aunque Chicharito no ha anunciado formalmente su retiro del futbol profesional, está enfocado en su faceta de comentarista y analista de futbol. Su futuro como jugador sigue en incertidumbre, pero su actividad principal después de las Chivas Rayadas está relacionada con los medios y la cobertura del Mundial 2026.

Partido que definirá el futuro de los dos

El partido entre Uruguay y España se juega este 26 de junio de 2026 desde el estadio Guadalajara, en el marco de la tercera fecha del Grupo H. Los charrúas deben ganar para evitar el fracaso mientras la Roja requiere del triunfo o el empate para asegurar la primera posición.

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