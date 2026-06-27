Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

En su primer fin de semana —del 18 al 21 de junio—, la película atrajo a 4,383,325 asistentes, una cifra que la convirtió de inmediato en el fenómeno de la temporada. (Disney/Pixar)

México se convierte en el mercado más exitoso de América Latina para Toy Story 5, con 5,275,289 espectadores y una recaudación de 374 millones de pesos en siete días de exhibición, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

La cinta de Disney y Pixar, dirigida por Andrew Stanton, se estrenó el 18 de junio en 4,916 pantallas en el país.

En su primer fin de semana —del 18 al 21 de junio—, la película atrajo a 4,383,325 asistentes, una cifra que la convirtió de inmediato en el fenómeno de la temporada. Al sumar las funciones de preestreno, el acumulado llegó a los 5,27 millones de espectadores antes de cerrar su primera semana completa.

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Belinda como la antagonista que no es villana

El personaje enfrenta a los juguetes clásicos —Woody, Buzz y Jessie— por la atención de Bonnie, una niña de ocho años que empieza a depender de la tecnología para socializar (Instagram/@belindapop)

El doblaje al español latino sumó un elemento que amplificó el interés del público mexicano: Belinda presta su voz a Lilypad, la tablet protagonista del conflicto central de la historia.

El personaje enfrenta a los juguetes clásicos —Woody, Buzz y Jessie— por la atención de Bonnie, una niña de ocho años que empieza a depender de la tecnología para socializar. La cantante ha explicado que Lilypad no es una villana: “simplemente quiere formar parte de la vida de Bonnie, quiere ayudarla”.

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El proceso de doblaje fue una odisea logística. Belinda grabó sus líneas en un solo día en México mientras filmaba la serie Carlota en España. El reto técnico implicó construir una voz con matices robóticos sin perder la expresividad del personaje, que tiene un humor marcadamente sarcástico. Uno de sus momentos más recordados es cuando Lilypad llama a Jessie por su nombre completo —Jessica— a propósito, para provocarla.

El elenco completo del doblaje en español

En la versión original en inglés, Tom Hanks regresa como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear. Joan Cusack retoma a Jessie, personaje que en esta entrega toma el rol protagónico. Greta Lee interpreta a Lilypad EFE/ Walt Disney Studios

Junto a Belinda, el reparto del doblaje latino reúne figuras de larga trayectoria. Arturo Mercado Jr. retoma la voz de Woody, José Luis Orozco vuelve como Buzz Lightyear e Irán Castillo interpreta a Jessie.

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El puertorriqueño Bad Bunny tiene una participación especial como “Pizza con gafas”, un juguete que forma parte de una comunidad de objetos olvidados. Belinda y Bad Bunny grabaron sus partes en distintos países sin coincidir en el estudio.

En la versión original en inglés, Tom Hanks regresa como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear. Joan Cusack retoma a Jessie, personaje que en esta entrega toma el rol protagónico. Greta Lee interpreta a Lilypad, Conan O’Brien da voz a Smarty Pants —un juguete para entrenar en el baño que se convierte en el personaje revelación del filme— y Keanu Reeves regresa como Duke Caboom.

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Una trama sobre tecnología y juego

Toy Story 5 sitúa su conflicto en una tensión reconocible para el público de 2026: los juguetes tradicionales compiten con una pantalla por la atención de una niña.

Bonnie, ahora de ocho años, recibe una tablet con forma de rana llamada Lilypad. La tecnología la ayuda a conectar con otras niñas, pero la aleja de Woody, Buzz y el resto del grupo. Jessie toma la iniciativa para recuperarla y, en el camino, termina en el rancho donde vivió su primera dueña. Allí conoce a Blaze, una niña de nueve años con quien cree que Bonnie podría hacer amistad.

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La película tiene una duración de 102 minutos, cuenta con clasificación PG y fue escrita por Stanton junto a la guionista Kenna Harris.

México supera a Brasil, Argentina y China

La recaudación mexicana de USD 21,3 millones —unos 372 millones de pesos al tipo de cambio FIX de Banxico del 26 de junio— supera a la de Brasil (USD 6,53 millones, unos 114 millones de pesos) y Argentina (USD 5,40 millones, aproximadamente 94 millones de pesos).

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Según Box Office Mojo, el país también rebasa a China, donde la cinta recaudó USD 18 millones, equivalentes a unos 314 millones de pesos. En su fin de semana de debut, México registró una participación de mercado del 86%, el segundo mejor arranque del año en el país.

En el primer fin de semana en América Latina, Toy Story 5 reunió a más de 10 millones de espectadores en la región y alcanzó una recaudación de USD 53,8 millones —unos 939 millones de pesos.

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Un arranque mundial de 5 mil 414 millones de pesos

En Estados Unidos, el primer día de estreno generó USD 71 millones, cifra que incluye los USD 17,5 millones de las funciones de preestreno del jueves. El fin de semana de apertura en ese mercado se ubicó entre USD 160 y 170 millones, lo que la acerca al récord histórico de Los Increíbles 2 (Disney/Pixar)

A nivel global, la cinta recaudó más de USD 310 millones —unos 5 mil 414 millones de pesos— durante su primer fin de semana, con presencia simultánea en 41 mercados internacionales.

En Estados Unidos, el primer día de estreno generó USD 71 millones, cifra que incluye los USD 17,5 millones de las funciones de preestreno del jueves. El fin de semana de apertura en ese mercado se ubicó entre USD 160 y 170 millones, lo que la acerca al récord histórico de Los Increíbles 2 (USD 182,6 millones) como el mejor debut animado en la historia de ese país.

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Al cierre de la primera semana, la recaudación mundial acumulada superaba los USD 366 millones.

El público latino, protagonista de las cifras

El análisis demográfico de Screen Engine y PostTrak reveló que el 30% de los espectadores en Estados Unidos fueron latinos o hispanos, frente al 23% registrado por Toy Story 4.

Las mujeres mayores de 25 años encabezaron la asistencia con el 30% del total, seguidas por mujeres menores de 25 (27%). Los hombres mayores de 25 representaron el 25%, y los menores de esa edad el 20% restante. El 72% de los adultos acompañantes fueron madres, frente al 58% de la entrega anterior.