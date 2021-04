Con “México 500”, la UNAM busca reflexión e identidad a cinco siglos de la caída de Tenochtitlan

Ya se tienen preparadas actividades muy diversas como publicaciones, concursos editoriales y de cuento; coloquios, foros, diplomados, seminarios, conversatorios y conferencias; registros sonoros, programas de radio y televisión y podcasts; funciones de danza y teatro, creación e investigación escénica; conciertos musicales y ciclos cinematográficos Foto: (UNAM)

Hace 500 años se definió un nuevo rumbo que dio origen a nuestra nación; el encuentro y la unión simbiótica o sincrética de civilizaciones y culturas definió lo que hemos sido y lo que actualmente somos como país, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, al presidir la presentación virtual del programa “México 500”.

Pero a cinco siglos, también tenemos grandes pendientes. Ahí están indudablemente las desigualdades y las añejas injusticias que laceran y que son muy profundas; la sociedad patriarcal y machista; las discriminaciones resultado de preferencias sexuales, raza, color de piel o por condiciones sociales o económicas, entre muchas otras que existen y que son un grave pendiente desde entonces, añadió.

Recordó que en 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan y de Tlatelolco, primera fase de la conquista de lo que hoy es el territorio nacional. “Fueron episodios dolorosos y sangrientos; civilizaciones ancestrales originarias se vieron súbitamente destruidas o fracturadas, para tener que adaptarse a una realidad impuesta y dar inicio a la colonización”.

Como resultado de ese proceso también hay inmensos logros: “tenemos prosperidad obvia y notable, mestizaje, una nueva cultura, nuestro idioma y nuestras vastísimas expresiones artísticas y culturales”, manifestó Graue.

Hoy contamos con la oportunidad de mirar ese pasado para reflexionar sobre él y analizarlo desde los distintos ángulos y con diferentes ópticas. Es así que la Coordinación de Difusión Cultural ha convocado a toda la Universidad Nacional, en sus distintas instancias, para que desde el crisol de la diversidad de disciplinas, se consideren con atención los grandes pendientes que, como resultado de la fusión de culturas, aún tenemos como nación.

“México 500” es el resultado de la colaboración de muchos universitarios que ponen al alcance de la comunidad y de la sociedad en general, un amplio programa que es muy atractivo y responde a cinco siglos de existencia de nuestro actual país, expresó el rector.

Celebro que la UNAM ponga sus capacidades humanas y tecnológicas para abordar la construcción de identidades en el México moderno, mediante perspectivas multidisciplinarias que “aglutinan lo mejor que tenemos y lo mejor que sabemos hacer: indagar y entender, desde la academia y la creatividad cultural, la realidad que hemos construido en estos últimos cinco siglos, y proyectar un mejor futuro para las generaciones que vendrán”.

Se conmemoran no sólo los 500 años de la rendición de Tenochtitlan, sino de construcción de la nacionalidad mexicana, y este programa cultural hace justicia a la complejidad de ese proceso histórico del cual es resultado el México contemporáneo, expuso Leonardo Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM.

Atañe a las humanidades y ciencias sociales reflexionar en torno a los procesos históricos, económicos, sociales, políticos de estos cinco siglos, pero también a las artes. Asimismo, en estas centurias hemos tenido una manera especial de apropiarnos del conocimiento universal, de la ciencia, y se han hecho contribuciones. Por ello, todas las áreas participan en este gran programa, que da cuenta de la riqueza de las disciplinas que se cultivan en la Universidad, pero también del complejo proceso histórico que inició hace 500 años, apuntó.

Lomelí Vanegas expuso que la conquista de otros territorios que no estaban dominados por los mexicas, como los de Michoacán y los del norte, fue muy larga. Son de la mayor importancia los procesos culturales que tuvieron lugar a partir de ese momento y que, además, recibieron otras influencias, como la africana, mediante los esclavos que fueron traídos en condiciones desafortunadas, pero que contribuyeron a conformar nuestra cultura, y de los intercambios que se iniciaron con Asia.

Estamos hablando, abundó, de tres siglos de dominación española donde hubo un intercambio importante con aquellos continentes, lo cual confluyó en una amalgama cultural que posteriormente dio paso a la nación independiente, cuyos primeros 200 años también conmemoraremos.

Conmemoración con reflexión abierta

A su vez, Tamara Martínez Ruíz, coordinadora para la Igualdad de Género, manifestó: “ha sido un reto lograrlo en medio de una pandemia, de confinamiento de muchos meses, pero que también nos ha permitido, utilizar los sistemas virtuales para poder llegar a otras sociedades y realidades”.

Las sociedades mexicanas actuales son diversas, se reconocen como distintas, y me parece que justamente es lo que muestra un evento como el que se está planteando desde la Universidad, la aceptación de lo diverso, con el respeto mutuo, acotó.

Para William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica, es importante entender mejor este pasado para saber cómo se ha hecho lo que hoy es México y tratar de vislumbrar cómo podemos hacer que en un futuro sea un país mejor, sostuvo.

“Para eso es significativo entender cómo han sido las cosas y para ello es sustancial y hace falta escuchar muchos puntos de vista, los cuentos fundacionales de las naciones siempre acaban siendo reducidos a una cosa sencilla que a veces se puede contar rápido, entre buenos y malos, pero la realidad es mucho más diversa y compleja”, comentó.

Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM, externó que no hay tema que no tenga cabida en esta reflexión. “No hay aquí ninguna restricción para que toda la riqueza que contiene la Universidad, en todas sus escuelas, facultades, programas, institutos, seminarios, sea reflejada en esta conmemoración”.

Este programa, abundó, es una gran oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia, nuestra naturaleza histórica, y nuestra historicidad como ciudadanos.

Articulación interinstitucional

Jorge Volpi Escalante, coordinador de Difusión Cultural, entidad universitaria a la cual le correspondió la articulación del Consejo de “México 500”, de la plataforma de la página web y de un repositorio, con apoyo de la DGTIC, para congregar los esfuerzos de las áreas de la Universidad Nacional, dijo que varios eventos se han conjugado en este año de conmemoraciones y tiene un lugar importante la caída de Tenochtitlán al igual que los 200 años de la consumación de la Independencia de México.

“Era imprescindible que la Universidad lo hiciera con el programa más amplio, vasto y plural posible con todos los ejes temáticos. Esperamos que a lo largo de más de un año que estará en vigencia este programa sirva para reflexionar sobre lo que hemos sido, sea un acicate para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir en el futuro”.

Volpi Escalante subrayó que “México 500” es un esfuerzo mayúsculo y colectivo de la Universidad, en el que todas las áreas se han integrado en un programa muy variado y rico. “En buena parte de este año todas las actividades serán a distancia y en línea, pero esperamos que poco a poco, a partir del segundo semestre, podamos ir recuperando actividades híbridas y presenciales”.

Al detallar la iniciativa, Paola Morán Leyva, secretaria técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural y secretaria técnica del Consejo “México 500”, señaló que el programa tendrá tres ejes temáticos: histórico-social, cultural y artístico, y reflexión sobre el presente; y varios ejes transversales: pluralidad, multi, inter y transdisciplinariedad, inclusión, perspectiva de género y descentralización.

Se realizarán más de 250 actividades, de febrero de 2021 a junio de 2022, las cuales se pueden consultar en la página electrónica: mexico500.unam.mx

Entre la amplia oferta de “México 500” se presentan publicaciones, concursos editoriales y de cuento; coloquios, foros, diplomados, seminarios, conversatorios y conferencias; registros sonoros, programas de radio y televisión y podcasts; funciones de danza y teatro, creación e investigación escénica; conciertos musicales y ciclos cinematográficos; exposiciones de artes visuales y concursos de gráfica; así como actividades deportivas.

