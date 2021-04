Turistas disfrutan la apertura del balneario de Cancún, en el estado de Quintana Roo (México). EFE / Alonso Cupul / Archivo

Los tenedores de bonos dispuestos a arriesgarse con los deudores morosos en la industria del turismo de México están cosechando las recompensas mientras cientos de miles de estadounidenses se dirigen al sur, de vacaciones, desafiando las advertencias del Gobierno sobre los riesgos de la pandemia.

Los bonos de Grupo Aeroméxico SAB de CV, la segunda aerolínea más grande del país, han tenido un retorno del 36% este año, mientras que los del operador hotelero Grupo Posadas SAB de CV han ganado 27%. Ese es el mejor desempeño entre todos los emisores de bonos corporativos mexicanos.

El repunte representa un giro en la suerte de ambas empresas, que entraron en default en el punto álgido de la pandemia el año pasado. Aeroméxico se acerca al final de un proceso de bancarrota en Nueva York, mientras que Posadas aún no ha llegado a un acuerdo con los tenedores de bonos. Ahora, con más estadounidenses que se dirigen a las playas de México, están destinados a seguir fortaleciéndose.

Estadounidenses impulsan bonos en estrés de turismo mexicano (Foto: Bloomberg)

“Ciertamente, después de más de un año de cuarentenas, se siente como que podríamos estar en un punto de inflexión en el que todos necesitamos unas vacaciones en la playa, para ser honesto”, dijo Roger Horn, estratega senior de SMBC Nikko Securities America en Nueva York.

CDC en contra

No obstante, la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU no podría ser más clara.

México está marcado como riesgo “muy alto” en términos de covid-19, y dicen que la gente “debe evitar todos los viajes” al país. Actualmente hay casi 400 muertes diarias por covid en la nación latinoamericana que ha vacunado solo al 11% de su población.

Pero en lo que respecta a la industria turística de México, el negocio no podría ser mejor.

El operador Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, que supervisa aeropuertos en puntos turísticos como Cancún y Cozumel, registró 2,5 millones de pasajeros en marzo, el nivel más alto desde febrero del año pasado. En marzo, más de 877.000 viajeros internacionales llegaron a Cancún, la mayor cantidad en casi un año.

Eso brindó un apoyo sustancial a Aeroméxico, cuya cifra de pasajeros de marzo aumentó a 1.2 millones, un aumento del 12% con respecto al mismo mes del año anterior.

Si bien los bonos se han recuperado, todavía están bajo una presión sustancial. Los bonos 2025 de Aeroméxico y los bonos 2022 de Posadas cotizan alrededor de 34 centavos por dólar. En febrero del año pasado, la deuda de Posadas cotizaba alrededor de 98 centavos, mientras que la deuda de Aeroméxico estaba por encima de los 100 centavos.

Auge global

Turistas disfrutan de la playa en Cancún (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

No solo las empresas mexicanas se están beneficiando. Latam Airlines Group SA, de Chile, se encuentra entre los mejores bonos de la región este año, e incluso la deuda aeroportuaria extinta de Ciudad de México ha aumentado. En EEUU, el regreso del turismo ha impulsado los precios de las acciones de los arrendadores de automóviles Avis Budget Group Inc y Hertz Global Holdings Inc, que está en bancarrota.

En más noticias de deuda corporativa mexicana esta semana, los bonos de Alpha Holding SA tuvieron la mayor caída entre sus pares, perdiendo más de la mitad de su valor luego de que la compañía informara el martes por la noche que revisaría estados financieros anteriores debido a errores contables. Los bonos mexicanos denominados en dólares y en pesos también se debilitaron esta semana.

Mientras tanto, las tasas swap subieron después de varias semanas de caídas, incluso cuando el peso se fortaleció y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU cayeron. Las cifras de inflación de mediados de abril, que fueron superiores a las estimaciones, impulsaron las apuestas de que las tasas de interés se encaminan al alza en el segundo semestre del año.

Con una inflación que superaba el 6% a mediados de abril, muy por encima del rango objetivo de 2%-4% de Banxico, los datos de precios seguirán siendo observados de cerca. Se anticipó un repunte del IPC en el segundo trimestre, aunque la rapidez con la que la inflación se relaje hacia el rango objetivo será clave para los movimientos futuros de las tasas.

La próxima semana, México dará a conocer las cifras de actividad económica y las cifras preliminares del producto interno bruto del primer trimestre que brindarán a los inversionistas una indicación temprana del ritmo de recuperación de la economía del país. También se publicarán datos sobre la balanza comercial y las reservas internacionales.

