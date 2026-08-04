Explosión de pipa deja cuatro muertos en pensión de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

La explosión en una pensión en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dejó 4 muertos la noche de este lunes 3 de agosto. (@michelleriveraa)

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Cuatro trabajadores murieron tras la explosión de una pipa en una pensión de vehículos pesados en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la noche de este lunes 3 de agosto. El estallido ocurrió mientras las víctimas realizaban trabajos con sopletes sobre la unidad, lo que habría provocado una gasificación interna y la consecuente detonación, según informó el director de Protección Civil del municipio.

El siniestro se registró en la pensión ubicada en la avenida Tamiahua, en la colonia Las Huertas, en el cruce con la calle Pitayos. La explosión fue percibida a varios kilómetros a la redonda y se sintió físicamente a varias cuadras del punto.

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Un video grabado desde la colonia Lomas de San Miguel captó el estruendo, que evidenció la intensidad del estallido.

La zona donde ocurrió el accidente estuvo flanqueada en su acera oriente por pensiones de vehículos. En la acera poniente había casas habitación. Ninguna estructura resultó dañada, ni las fincas ubicadas en la parte posterior de la pensión siniestrada, según el recuento de las autoridades hasta el momento.

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Trabajos con chapopote habrían desencadenado la gasificación

Desde la colonia Lomas de San Miguel, así fue como se escuchó la explosión de una pensión en Tlaquepaque, Jalisco. (@ngelLucio)

De acuerdo con la versión preliminar que el director de Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque ofreció al medio NMás, las cuatro víctimas realizaban labores de mantenimiento con chapopote y sopletes sobre la pipa al momento del accidente.

La hipótesis de las autoridades fue que los trabajos generaron una gasificación al interior de la pipa, lo que desencadenó la explosión e implosión.

En un primer momento, la magnitud del estallido llevó a algunos elementos de emergencia a considerar la posibilidad de que se tratara de un tema de huachicol, pero el director de Protección Civil descartó esa línea ante los medios.

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Las cuatro víctimas fueron hombres de entre 50 y 55 años, según la información preliminar de medios locales. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no dieron a conocer sus identidades.

Además de la pipa siniestrada, otro vehículo estacionado frente a la unidad presentó daños mínimos. Según Protección Civil, la onda expansiva no afectó las estructuras de las casas habitación de la acera poniente ni las fincas en la parte posterior de la pensión.

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Operativo de emergencia y cierre vial en la zona

Explosión de una pipa en San Pedro Tlaquepaque. (Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque)

Cuadrillas de Protección Civil del municipio de San Pedro Tlaquepaque y de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, además de corporaciones de bomberos tanto municipales como estatales, se movilizaron de inmediato tras el reporte. Las corporaciones de seguridad acordonaron el perímetro para evitar riesgos adicionales mientras los cuerpos de emergencia atendían la escena.

La circulación en la zona quedó completamente cerrada. Las autoridades pidieron a la población evitar el área mientras continuaban los trabajos de atención y revisión del lugar.

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Protección Civil informó que la situación quedó controlada. Las investigaciones para determinar las causas oficiales del accidente seguirán su curso, y se esperaba que en las próximas horas las autoridades emitan un nuevo pronunciamiento con más detalles.