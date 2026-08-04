Yanet García confiesa a Karina Torres cómo OnlyFans le cambió la vida: “Me compré un departamento en Manhattan”

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Yanet García reveló detalles inéditos sobre el éxito que ha tenido en OnlyFans durante una conversación con Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026.

La conductora aseguró que los ingresos generados por la plataforma le han permitido comprar un departamento en Manhattan, Nueva York, además de financiar el proyecto empresarial que busca desarrollar en Estados Unidos.

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La modelo regiomontana, conocida como “La Chica del Clima”, lleva cinco años en la plataforma y asegura que nunca ha publicado contenido con desnudos.

Aunque OnlyFans no hace público el número de suscriptores de Yanet García, su perfil acumula más de 711 mil “me gusta”, además de un catálogo de 1,100 fotografías y 582 videos, de acuerdo con la información visible en la plataforma. Según su página, sus fans pueden tener acceso a su contenido por 20 dólares al mes.

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Cómo arrancó el negocio de Yanet García en OnlyFans

‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)

Yanet García, quien hizo su entrada a OnlyFans en 2021, no tuvo grandes expectativas, pues le contó a Karina Torres que “fue como: ah, bueno, voy a hacer una sesión de fotos, lencería, padrísimo, la voy a poner y lo que haga al mes está bien”, dijo. Lo que siguió la sorprendió: “Fue una locura. Fue una locura, una locura, una locura.”

Desde el inicio, la modelo vio en la plataforma algo más que un ingreso adicional. “Cuando vi eso dije: guau, esto es un negocio, puede salir para el capital de mi compañía que quiero crear en Estados Unidos”, le explicó a Torres.

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El contenido que publica García en OnlyFans es, según sus propias palabras, de lencería, traje de baño y material sensual, sin desnudos. “A pesar de que nunca he hecho un desnudo, a la gente le gusta mi contenido”, señaló. Para las producciones trabaja con un equipo de aproximadamente 20 personas y realiza sesiones cada tres meses.

¿Cuánto gana Yanet García en OnlyFans?

Yanet García (Instagram/iamyanetgarcia)

La conversación con Karina Torres llegó al dato más concreto de la noche cuando García mencionó una de las compras que atribuye directamente a sus ingresos en la plataforma: “Me compré mi departamento en Manhattan.” Torres reaccionó con incredulidad: “Júralo.” García confirmó: “Sí.”

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García no dio cifras. “No me gusta hablar de números, pero sí me va muy bien, la verdad”, respondió cuando Torres le preguntó si le iba bien mensualmente. Lo que sí detalló es que los ingresos de OnlyFans son el capital con el que planea financiar su compañía de suplementos en Nueva York.

En 2022, TvNotas estimó que la conductora tenía alrededor de 5,000 suscriptores de pago, aunque esa cifra nunca ha sido confirmada.

Karina Torres también consideró abrir OnlyFans

Karina Torres en LCDLFM (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La conversación no fue unilateral. Torres le confesó a García que ella también había pensado en abrir una cuenta en Onlyfans, pero que su mánager le recomendó no hacerlo por el efecto que podría tener en sus contratos con marcas y campañas publicitarias.

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Torres aclaró que, de hacerlo, su contenido no sería explícito: “No lo haría explícito, sino así, lencería sexy, coqueta.”

García le respondió con un argumento directo: “Tú puedes crear tu propio imperio, no necesitas que alguien más venga y te contrate para una campaña cuando tú lo puedes generar también.”

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Torres cerró la conversación entre risas, con una ocurrencia: “Vestido de vaquero. Corta, vengo, óperame.” García le siguió la broma: “¿Por qué de vaquero?”

Quién es Yanet García

Yanet Garcia (Foto: Instagram@iamyanetgarcia)

Yanet García nació el 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Estudió Contaduría Pública y se certificó como health coach en el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York, donde también asistió a conferencias sobre nutrición en la Universidad de Harvard. En 2023 anunció su ingreso a la Escuela de Cine de Nueva York (New York Film Academy).

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A los 20 años abrió su propia academia de modelaje en Santiago, Nuevo León, llamada Yanet García Models. Saltó a la fama en 2015 como conductora del clima en el programa Gente Regia de Televisa Monterrey. Un segmento de ese año se viralizó en todo el mundo. En 2017 debutó como actriz en Sharknado 5: Calentamiento global y en 2018 se incorporó al matutino Hoy de Televisa en la Ciudad de México.

En el plano personal, sostuvo una relación con Lewis Howes, ex futbolista americano y actual pareja de la actriz Martha Higareda. La relación terminó en 2021 entre especulaciones sobre una presunta infidelidad y un supuesto desacuerdo de Howes con el contenido de OnlyFans de García. Desde entonces, García mantiene reserva sobre su vida amorosa.

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En 2021 se convirtió en la primera modelo en aparecer en la portada de la edición mexicana de la revista Penthouse, distinción que repitió en la edición de febrero de 2025.

En 2025 debutó en el cine mexicano con la película Qué huevos Sofía, la quinta película mexicana más vista de ese año. El 21 de julio de 2026 fue confirmada como participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde actualmente compite junto a otros 16 habitantes tras la eliminación de Mariana Ochoa el domingo 2 de agosto.