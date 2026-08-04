Ernesto Laguardia se habría lesionado en La Casa de los Famosos México 2026, según Mariana Ochoa

Mariana Ochoa, primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, reveló en la postgala que Ernesto Laguardia habría sufrido una lesión en el dedo. (La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa revela que Ernesto Laguardia habría sufrido una lesión en el dedo dentro de La Casa de los Famosos México 2026, y que el actor la habría ocultado a las cámaras durante su estancia en el reality. La cantante, primera eliminada de la cuarta temporada, fue quien destapó el episodio durante la gala del lunes 3 de agosto.

Ochoa salió el domingo 2 de agosto tras enfrentarse en la silla giratoria final contra Luis Chaparro. El público eligió al creador de contenido y la exintegrante de OV7 se convirtió en la primera habitante en abandonar la competencia, sin completar siquiera su primera semana dentro del reality.

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¿Qué le pasó a Ernesto Laguardia?

Fue en la gala conducida por Odalys Ramírez donde Ochoa habló de los vínculos que formó dentro de la casa. Al ser cuestionada sobre quiénes la extrañarían, la cantante mencionó a Cynthia Klitbo y, de inmediato, a Laguardia, con quien aseguró haber conectado de manera especial. Fue entonces cuando soltó la revelación.

Mariana Ochoa alertó que Ernesto Laguardia podría tener el dedo roto.(Captura de pantalla TikToK)

“Ernesto, con Ernesto también conecté muchísimo. Yo creo, además el pobre se pegó con una puerta, pero el dedo no lo mostró nunca a cámara, el dedo lo trae negro. Yo estoy segura que trae o una fisura o el dedo roto. Pero no se ha quejado, ¿eh?”, dijo las cantante ante los panelistas.

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El incidente con el dedo de Laguardia no es del todo desconocido para los televidentes. El pasado 31 de julio, sus compañeros dentro de la casa pidieron asistencia médica de urgencia al notar que su dedo sangraba. Luis Chaparro fue el primero en alertar a la producción: “Jefa, Ernesto se lastimó”. El actor intentó minimizar lo ocurrido y sugirió meterse a la regadera para reducir el sangrado, pero sus compañeros insistieron y un equipo médico lo atendió.

Lo que Ochoa agrega es que la lesión habría tenido más gravedad de la que Ernesto dejó ver. Según la cantante, el actor de 66 años trae el dedo negro y nunca lo expuso frente a las cámaras, lo que abre la posibilidad de que se trate de una fractura o fisura que el propio participante eligió mantener en silencio.

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Ernesto Laguardia posa en un set de televisión con un fondo que sugiere noticias de espectáculos sobre su vida personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revelación sobre Laguardia llegó en medio de una noche en la que Ochoa también habló de su propia salida. Al subir al foro con Galilea Montijo, la cantante procesó su eliminación con calma: “Esperaba disfrutarlo un poquito más, adentro. Pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas”, declaró.

Ochoa también observó una fractura generacional al interior de la casa antes de irse. “Yo creo que en estos últimos días vi más divididos a los de nuestra generación y más juntos a influencers y jóvenes. Ojalá que crucen esa línea y se unan”, expresó frente a Montijo.

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En la gala, la cantante ahondó en su estado de ánimo. “Un poco melancólica porque quería seguir allá adentro, pero estoy segura que allá arriba me mandan lo que necesito”, declaró. Sobre sus planes inmediatos, fue directa: “Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto”.

La producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido ningún comunicado sobre el estado de salud de Laguardia ni sobre los detalles del incidente del 31 de julio. El actor permanece dentro del reality.

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