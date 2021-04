En redes sociales tundieron de nuevo a Genaro Lozano por arremeter contra supermercado

No es la primera vez que el conductor hace mención a la tienda en tono de ofensa (Foto: IG @genarolozano)

Este jueves, usuarios de redes convirtieron en tendencia al conductor televisivo Genaro Lozano por arremeter una vez más contra Costco, famosa cadena de supermercados.

En la publicación que hizo el periodista a través de su cuenta personal de Twitter, mencionó que algunas personas confiaban más en lo que les dijera esta tienda, que en sus gobernantes. Además equiparó a los compradores de este super con aquellos que especulaban sobre la eficacia de la vacuna contra COVID-19.

“Hay gente que confía más en Costco que en el Estado. Son como los que piensan que la vacuna anti covid te convierte en torre 5g”, escribió el conductor.

Ante dichos comentarios, los internautas no tardaron en encender las redes y en señalare en tono satírico a Lozano que, con las autoridades que actualmente cuenta el país, la población claramente preferiría creerle a cualquier otro.

Lozano equiparó a los consumidores de costco con las personas que conspiran contra la vacuna COVID-19 (Foto: Phil Noble/Reuters)

“No, mi ciela, no es “el Estado”. Es los incompetentes y corruptos del gobierno actual, que no invierten ni siquiera en antivirus, a los que les hackearon Pemex ¡dos veces!, los que se limpian la cola con la Constitución. Obvio confío más en Costco”, externó una tuitera.

Incluso, algunos cibernautas aprovecharon la oportunidad para equiparar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Hugo Chávez en Venezuela.

Con “este” Estado sí, incluso Costco es más confiable, iluso y atolizado camarade. El chavismo aprobó leyes y “reformas” radicales en hidrocarburos, impuestos, de propiedad privada y hasta el control social mediante DATOS BIOMÉTRICOS argumentando motivos de seguridad. ¿te suena?

Cabe recordar que a finales de marzo de 2021, Lozano se vio envuelto en controversia tras denunciar ante la cuenta de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que le habían solicitado su ticket de compra en Costco al momento de salir de la tienda.

“Hola @profeco a @costco no le importa la ley. Dicen que es un club privado y revisan los tickets de compra”, dijo en ese entonces.

Debido a la polémica publicación, usuarios de esta red social hicieron viral el comentario del integrante del programa “Punto contra Punto” y comenzaron a burlarse de su desconocimiento sobre como funcionan este tipo de tiendas.

Genaro se enojó con la cadena de supermercados por pedirle un ticket a la salida (Foto: Twitter @genarolozano)

En este sentido, algunos internautas puntualizaron que en vez de quejarse de dichas nimiedades deberían centrarse en problemas más relevantes que atañen al país. Asimismo, otros concordaron en que si no le parecía la atención adecuada, podía acudir a cualquier otra tienda.

“No le gusta no compre ahí, nadie le obliga, creo que a la gran mayoría no nos molesta que nos revisen el ticket, la realidad no es por que piensen que el socio se roba algo sino por errores de los mismos cajeros, me ha pasado que cobren un producto dos veces y yo ni en cuenta”, escribió un usuario de esta red social.

Sin embargo, el momento más relevante de la situación se dio cuando el periodista Rafael Cabrera citó el tuit de Lozano y dijo que era la primera vez que Genaro acudía a Costco. Dicho comentario enardeció al creador de la publicación original y decidió contestarle a Cabrera, ya bastante molesto, para recalcar que él solía ir recurrentemente a este tipo de sitios y que su denuncia era legítima.

¿Quién es Genaro Lozano?

De acuerdo con Televisa, Lozano es conductor del programa Foro Global desde agosto de 2016 y modera Sin Filtro desde 2012, el cual se transmite cada domingo en FOROtv. Aunado a esto, es profesor en la Universidad Iberoamericana.

Es coautor de varios libros, como Same Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La política exterior de México y ¿Qué es Estados Unidos? y ha colaborado en medios como CNN, La Nación y Gulf News, de Dubai.

SEGUIR LEYENDO: