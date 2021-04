Autoaplausos: tunden en redes a candidata del PRI-PAN-PRD por error en Facebook

Anabell Ávalos, candidata del PRI en Tlaxcala se autofelicitó en una transmisión en vivo (Foto: Facebook / @Anabell Ávalos)

Anabell Ávalos, candidata a la gubernatura de Tlaxcala por la coalición Va por México, pasó un momento bochornoso en redes sociales al delatar la probable implementación de bots para promover su campaña.

La candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, coalición promovida a través de Sí por México de los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, subió un video a redes sociales en el que ofreció un discurso donde describió su plataforma política y la agenda social que promoverá en caso de ser ganadora. Sin embargo, en el espacio de interacciones ocurrió algo muy particular.

Y es que en la grabación publicada en la cuenta oficial de Facebook de la candidata, la tarde de este jueves 15 de abril, se pueden leer los comentarios en tiempo real de las personas que manifiestan su apreciación de la mujer. Esto no tiene nada de nuevo, pero cuando la misma Anabell Ávalos comentó el video en el que ella misma participa como oradora, los usuarios que estaban en la ceremonia no dudaron en hacer captura de pantalla y exhibirla en redes.

Incluso, el comentario autoinfringido tenía reacciones positivas (Foto: Facebook / @Anabell Ávalos)

La imagen ya circula en redes sociales y en diferentes cuentas, donde señalan el uso de bots por parte de la candidata para mejorar su posicionamiento en plataformas digitales.

Una explicación a esto podría ser que el encargado de llevar las redes sociales de la priista no haya cerrado la sesión de Ávalos Zempoalteca en el momento de querer comentar el video. Esto quiere decir que el comentario que se leyó durante la presentación en vivo pudo ser de un trabajador de la aspirante a gobernadora.

“La mejor candidata que una coalición con inteligencia puede tener... ¡si Anabell va, yo voy!!! VAMOS A GANAR”, decía el mensaje que debía de aparentar pertenecer a un ciudadano ávido de democracia; sin embargo, por este error se puede deducir que fue alguien que trabaja para la campaña.

Este desatino explotó en redes sociales y puso en tela de juicio los demás comentarios positivos en ese discurso. De acuerdo con el registro de Facebook, esta ponencia tuvo 1,100 reacciones, 674 comentarios y fue compartida 319 veces; no obstante, con este comentario en favor de ella misma, numerosos cibernautas se burlaron de la promotora de Va por México.

Una situación similar ocurrió con Layda Sansores (Foto: Twitter / @LaydaSansores)

En Twitter también se puede ver la captura de pantalla que ilustra la escena de autopromoción, ya que incluso el colaborador de Milenio, Abraham Mendieta, la expuso con un tono ligero.

“La candidata del PRI y del PAN a la Gubernatura de Tlaxcala está muy orgullosa de sí misma: tanto que se le olvidó cambiar de cuenta para echarse porras”, expresó en la red social.

Este tipo de momentos no son únicos de las candidaturas de Va por México. Cabe recordar que, en 2017, Layda Sansores, actual aspirante de Morena a la gubernatura de Campeche, se echó porras ella sola al decirse “Muy bien, Senadora” cuando publicó que “México no pagará el Muro” propuesto por Donald Trump en la frontera de Estados Unidos con México.

Como con la priista, usuarios de redes sociales la evidenciaron. Sin embargo, ella les contestó que es una forma de aplaudirse. “Mi bici no, pero mi Twitter lo manejo yo. Tuve un problema. Disculpen, creí merecer una felicitación. Si yo no me aplaudo, ¿quién?”, explicó cuando era secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur en la Cámara de Senadores.

