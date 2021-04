“Y se quejaban de Peña Nieto”: tundieron a Tatiana Clouthier por su pronunciación en inglés

Los diversos errores al intentar hablar en inglés provocaron las críticas de usuarios en redes sociales (Video( Twitter/SocCivilMx)

A lo largo de este 14 de abril, la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, se convirtió en tendencia dentro de Twitter debido a las críticas que recibió por su pronunciación en inglés durante un video donde se encontraba otorgando un discurso acerca del sector energético en México.

En el metraje se escuchan reiterados errores, pausas para pensar las palabras correctas y una mexicanización del idioma extranjero, por lo que los cibernautas señalaron su manera de hablar a pesar de contar con una licenciatura en Lengua Inglesa por parte del Tecnológico de Monterrey.

La cuenta de Sociedad Civil México fue la que rescató el fragmento de grabación, y señaló que con ese nivel de inglés respondió a temas de energías limpias y describió los cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador al sector eléctrico.

Usuarios de redes sociales mencionaron que la funcionaria federal mintió sobre su formación académica pues cuenta con una licenciatura en lengua inglesa (Foto: Twitter/SocCivilMx)

Las burlas y memes no se hicieron esperar en redes sociales. Algunos comentarios precisaron que una secretaria de Estado, encargada de la economía del país que tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, no se puede dar el lujo de desconocer y no hablar a la perfección el inglés.

Asimismo, englobaron a la autodenominada Cuarta Transformación para indicar que todos quienes la integran mienten acerca de su formación académica.

“¿Por qué todos los 4T mienten acerca de sus licenciaturas, maestrías y doctorados? La tía Tatis dice que es Licenciada en Lengua Inglesa y no sabe ni hablar Inglés”, escribió una usuaria identificada como Denise Ramos.

Los memes no se hicieron esperar (Foto: Twitter/PrincessGitana3)

Sin embargo, otro sector de personas no le dieron tanta importancia al tema, pues destacaron que es preferible hablar sobre su pronunciación del inglés y no acerca de escándalos relacionados con la corrupción.

Entre todos los tuits sobre el tema, hubo un porcentaje que recordó el incidente del ex presidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando emitió un discurso durante su participación en la reunión anual de la World Future Societys en 2008, cuando aún no era mandatario del país.

Con una pronunciación hispanizada, Peña Nieto causó furor en internet al intentar pronunciar la palabra infraestructura, pues sus múltiples equivocaciones fueron objetivo de risas por parte de los ciudadanos.

“De plano, tu papá no tuvo feria para mandarte a una escuela bilingüe decente @tatclouthier? No me extraña, a duras penas se da a entender (y eso a veces) en español. Y se quejaban del inglés de @EPN”, destacó el cibernauta identificado como Don Peso.

Clouthier fue la principal artífice de la estrategia de comunicación de AMLO durante la campaña electoral en 2018 (Foto: Twitter/amanueco)

Cabe recordar que Tatiana Clouthier fue la artífice principal de la estrategia de comunicación que implementó López Obrador para transmitir su proyecto de gobierno a los ciudadanos durante la campaña electoral de 2018.

Desde el 15 de enero de ese año, el mandatario federal comenzó a trabajar con Clouthier, quien se enfrentó a diversos problemas, pero logró encaminar la votación para la coalición Morena-PES. Este triunfo la colocó como una de las principales figuras políticas que acompañarían a AMLO durante su gestión.

Algunos cibernautas recordaron el error cometido por Peña Nieto al intentar pronunciar la palabra infraestructura (Foto: Twitter/deniseramosm)

Llegó al Senado como partidaria del partido político guinda, pero meses después, al iniciar el calor electoral para los comicios del próximo 6 de junio de 2021, surgió como una fuerte candidata a la gubernatura de Nuevo León, puesto que no tomó, pues dijo que aportaba más “en el esquema nacional”.

Sin embargo, poco tiempo después se dio a conocer que fue colocada como secretaria de Economía por el propio presidente de la República, ante la salida de Graciela Márquez Colín, quien fue propuesta para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

SEGUIR LEYENDO