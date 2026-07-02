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Banca en línea segura: las recomendaciones de la Guardia Nacional para no caer en ciberfraudes

La institución publicó recomendaciones concretas para usar la banca en línea de forma segura. Aquí te decimos las medidas

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Manos teclean en un portátil que muestra banca en línea con candado. Escudo digital con candado, figura de soldado de la Guardia Nacional, guía de ciberseguridad.
Una persona utiliza un portátil con una pantalla de banca en línea segura, mientras el holograma de un soldado de la Guardia Nacional y una guía de ciberseguridad se muestran en el entorno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete de cada 10 fraudes en México se cometen a través de canales digitales, entre ellos la banca en línea, y el costo promedio de cada engaño ronda los tres mil 525 pesos. Ante esa cifra, la Guardia Nacional difundió una serie de recomendaciones concretas para que los usuarios protejan su patrimonio financiero bajo la campaña #MéxicoContraElCiberfraude.

El punto de partida de la protección está en el dispositivo y la red desde donde se opera. La institución advierte que acceder a la banca en línea desde computadoras públicas o redes Wi-Fi abiertas expone las credenciales bancarias a terceros con malas intenciones.

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¿Cómo verificar que el sitio web es el oficial del banco?

Antes de escribir cualquier contraseña, el usuario debe confirmar que la dirección del sitio corresponde al portal oficial de su institución financiera. Muchas páginas fraudulentas replican logotipos y colores corporativos, pero la URL delata el engaño: si no empieza con “https” y no coincide exactamente con el dominio registrado del banco, es una señal de alerta.

La Guardia Nacional subraya que los delincuentes construyen sitios casi idénticos a los originales para robar datos de acceso. Ingresar el usuario y la contraseña en una de esas páginas equivale a entregárselos directamente al estafador.

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Mujer joven sentada en un sofá claro, viendo un teléfono móvil con un signo de dólar verde brillante en la pantalla. Hay una mesa y un estante con libros.
Una mujer consulta su teléfono móvil que muestra un signo de dólar verde brillante mientras está sentada en el sofá de su sala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Por qué la autenticación en dos pasos reduce el riesgo?

Activar la verificación en dos pasos es una de las medidas con mayor efecto preventivo, según la institución. Con ese mecanismo activo, el acceso a la cuenta requiere un segundo código —generalmente enviado al teléfono registrado— además de la contraseña habitual.

La Guardia Nacional también recomienda no almacenar contraseñas en los dispositivos. Un equipo robado o hackeado sin esa precaución entrega acceso inmediato a todas las cuentas guardadas.

¿Qué hacer ante una transacción sospechosa?

Ante cualquier movimiento que el usuario no reconozca, la instrucción es directa: comunicarse de inmediato con el banco. La velocidad de la reacción determina en gran medida si es posible revertir la operación o limitar el daño.

Para reportar un ciberdelito o recibir orientación, la Guardia Nacional pone a disposición el número 088 de Atención Ciudadana. El reporte es seguro y confidencial.

Joven con anteojos y camisa verde sentado en mesa blanca, mirando un celular con un ícono de escudo digital verde y una tilde de validación.
Un joven con anteojos utiliza su teléfono celular mientras un ícono de escudo digital con tilde de validación sugiere seguridad y confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones móviles y los permisos que revelan fraudes

La Guardia Nacional también alertó sobre aplicaciones móviles falsas que se presentan como servicios financieros o de crédito. La recomendación es descargar apps exclusivamente desde tiendas oficiales —Google Play Store o App Store— y revisar los permisos que solicita cada herramienta antes de instalarla.

Si una aplicación pide acceso a información personal que no guarda relación con su función declarada, la institución aconseja no instalarla. Las calificaciones bajas y los comentarios negativos en la tienda oficial son otra señal de riesgo que conviene revisar antes de cualquier descarga.

¿Cómo identificar mensajes y correos de phishing?

Los ciberdelincuentes suelen enviar mensajes con enlaces que dirigen a páginas falsas o invitan a instalar aplicaciones con promociones atractivas. La Guardia Nacional recomienda ignorar esas ofertas y reportarlas, sin hacer clic en ningún enlace incluido en el mensaje.

Frases como “últimas piezas”, “expira en minutos” o descuentos desproporcionados son tácticas de presión para provocar una acción impulsiva. El objetivo es que el usuario actúe antes de verificar el origen real de la oferta.

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(Gemini)

Medidas adicionales para blindar las operaciones financieras

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas es otra línea de defensa que la institución destaca. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los delincuentes aprovechan para acceder a dispositivos sin autorización.

La Guardia Nacional también sugiere activar notificaciones bancarias en cada operación. Esa alerta en tiempo real permite detectar movimientos no autorizados antes de que el daño se extienda.

¿Dónde denunciar y qué instituciones atienden estos casos?

Si el problema involucra a una institución financiera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibe reportes de usuarios afectados. Para irregularidades con comercios o servicios, la vía es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La Guardia Nacional, a través de su Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-MX), también recibe denuncias y canaliza los casos hacia las autoridades competentes. Toda la información sobre amenazas activas y alertas recientes se publica en los canales oficiales de la institución.

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