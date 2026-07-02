¿A cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra Inglaterra? El factor que puede favorecer a México

Imágenes de Londres, Inglaterra. (REUTERS/Jack Taylor)

Uno de los principales factores que pueden favorecer al tricolor de cara al partido de octavos de final contra Inglaterra es el tema de la altitud, ya que la Ciudad de México se ubica a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una condición que favorece claramente a los jugadores mexicanos, acostumbrados a entrenar y competir en estas circunstancias.

Además, los futbolistas ingleses solamente tendrán cuatro días para adaptarse a las condiciones de la capital de la República Mexicana, ya que el encuentro será este mismo domingo, lo cual les da un menor tiempo de adaptación.

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Sobre esto, el DT de los Leones, Thomas Tuchel admitió que será muy complicado jugar en la altura de la Ciudad de México: “No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y físicamente es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros”.

Altitud en las ciudades de Inglaterra

Imágenes del Palacio de Buckingham. (REUTERS/Jaimi Joy)

A continuación, te presentamos el listado de ciudades de Inglaterra con su altura sobre el nivel del mar:

Birmingham: 140 metros Coventry: 90 metros Sheffield: 75 metros Oxford: 72 metros Leeds: 69 metros Leicester: 62 metros Nottingham: 61 metros Derby: 52 metros Sunderland: 48 metros Newcastle upon Tyne: 44 metros Manchester: 38 metros York: 21 metros Liverpool: 20 metros Plymouth: 15 metros Londres: 11 metros Bristol: 11 metros Brighton: 10 metros Southampton: 7 metros Cambridge: 6 metros Portsmouth: 4 metros

Así, Birmingham es la única ciudad que puede compararse medianamente con la capital mexicana, pero sigue estando por debajo de la altitud que se presentará durante el encuentro entre México e Inglaterra.

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El factor de la afición mexicana

La afición de México jugará un papel importante. (REUTERS/Luis Cortes)

La afición mexicana representa un factor relevante que puede inclinar la balanza a favor de la selección nacional en el partido de octavos de final frente a Inglaterra.

El Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, es conocido por su capacidad para albergar a más de 80,000 espectadores y por el ambiente único que genera su afición durante los encuentros importantes.

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Durante cada partido de la selección, el recinto se transforma en un recinto que vibra con cánticos, banderas y una energía que contagia a los jugadores mexicanos dentro del campo.

El apoyo del público no solo se percibe como un respaldo anímico para los futbolistas locales, sino que también ejerce presión sobre los equipos visitantes.

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La magnitud del estadio, sumada a la intensidad y pasión de la afición, puede resultar abrumadora para selecciones que no están acostumbradas a escenarios de este tipo.

Para los jugadores ingleses, disputar un partido de eliminación directa en un estadio como el de la CDMX, implica enfrentar no solo al equipo mexicano, sino también a una multitud que convierte el ambiente en algo poco familiar y, en ocasiones, hostil para el rival.

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Previa del partido

El cuadro de Javier Aguirre no ha recibido gol en lo que va del torneo. (REUTERS/Eloísa Sánchez)

México se prepara para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 con un ánimo fortalecido, después de lograr mantener su arco invicto en los cuatro partidos previos del torneo.

El desempeño defensivo ha dado confianza tanto al equipo como a la afición, que se ha hecho presente con fuerza en cada partido, especialmente durante el duelo contra Ecuador.

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Las expectativas en torno al equipo nacional son altas, donde la afición mexicana sueña con ver al tricolor avanzar a cuartos de final, una instancia que no alcanza México desde el Mundial de 1986.