Las tres selecciones anfitrionas avanzan y rompen marca histórica para CONCACAF en el Mundial 2026

Los equipos locales han aprovechado el calor de su gente para poder avanzar en la justa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres selecciones de CONCACAF avanzaron por primera vez de manera simultánea en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, luego de que México, Canadá y Estados Unidos ganaron sus respectivos partidos en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 y rompieron una racha negativa para la zona.

La marca tomó forma con el pase de los tres países anfitriones a la siguiente ronda. CONCACAF quedó así en un escenario inédito dentro de la historia del torneo, con sus tres representantes todavía en competencia tras la primera etapa de duelos directos.

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Stephen Eustaquio hizo el tanto que metió a Canadá a la siguiente ronda. (AP Foto/Manu Fernandez)

Llegan los choques más atractivos del Mundial

La Copa del Mundo entra a su tramo decisivo con los mejores 16 equipos todavía en competencia. Entre ese grupo destacan los tres anfitriones, que además de mantenerse con vida firmaron un registro que no se había presentado para su confederación.

Canadá abrió ese camino con una victoria de 1-0 sobre Sudáfrica, en uno de los cruces más cerrados de la primera ronda de eliminación pese a que no figuraba como uno de los oponentes de alta exigencia.

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El conjunto de la hoja de maple se convirtió así en el primero de los tres equipos de la zona en asegurar su lugar en la siguiente instancia firmando así su mejor participación en una justa mundialista.

El equipo organizador ahora deberá jugar sus siguientes compromisos en suelo estadounidense.

Después llegó el turno del cuadro mexicano. En la Ciudad de México, la Selección Mexicana se impuso 2-0 a Ecuador en un partido marcado por el ambiente de verde, blanco y rojo, además de una actuación que el texto fuente ubica como la de mayor autoridad entre los tres anfitriones.

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Estados Unidos completó la jornada perfecta para la región desde la bahía de San Francisco. El equipo de las barras y las estrellas derrotó a Bosnia y Herzegovina en un encuentro que se complicó más de lo esperado, aunque logró cerrar su participación en Dieciseisavos con el boleto a la siguiente ronda.

Barras y estrellas se posicionan como uno de los equipos más fuertes del área. (REUTERS/Pedro Nunes)

Con ese resultado conjunto, la triada anfitriona superó la primera ronda de eliminatorias y llevó a CONCACAF a una nueva referencia dentro del Mundial. Nunca antes tres selecciones de la zona habían avanzado en una eliminatoria de Copa del Mundo.

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¿Qué sigue para los siguientes enfrentamientos?

El Mundial 2026 ha entrado en su etapa de máxima emoción. Tras una ronda de dieciseisavos de final sumamente cardíaca, las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá lograron hacer valer su condición de locales y sellaron su boleto a los Octavos de Final.

A continuación, te presentamos todos los detalles de los cruces de los anfitriones, con horarios en tiempo del Centro de México, estadios y canales de transmisión.

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1. Canadá vs. Marruecos

Los canadienses, dirigidos por Jesse Marsch, serán los primeros de la Concacaf en saltar a la cancha en esta ronda. El equipo comandado por Jonathan David y Stephen Eustaquio se medirá ante una de las escuadras más peligrosas y ordenadas del torneo: Marruecos, que viene de dar la gran sorpresa tras eliminar en penales a los Países Bajos.

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

Horario: 11:00 AM (Centro de México)

Estadio: Estadio Houston (NRG Stadium) — Houston, Texas.

Dónde ver: TUDN, ViX Premium, Azteca 7 y Sky Sports.

2. México vs. Inglaterra

El plato fuerte para la afición azteca. La Selección Mexicana de Javier Aguirre logró romper “la maldición del cuarto partido” con paso perfecto y se medirá en un duelo histórico ante la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham. El gran aliado de México será el factor de la altitud y un coloso de Santa Úrsula que lucirá a reventar.

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Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Horario: 06:00 PM (Centro de México)

Estadio: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) — Ciudad de México, México.

Dónde ver: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

3. Estados Unidos vs. Bélgica

El conjunto estadounidense, comandado por Folarin Balogun y Malik Tillman, se ha consolidado como un equipo dinámico y sumamente atlético. Tras superar con holgura la fase previa, tendrán la prueba de fuego definitiva frente a la siempre peligrosa selección de Bélgica, que viene de una épica remontada ante Senegal en tiempos extras.

Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

Horario: 06:00 PM (Centro de México)

Estadio: Estadio Seattle (Lumen Field) — Seattle, Washington.

Dónde ver: TUDN, ViX Premium y Sky Sports.