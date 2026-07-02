Asia se perfila como un nuevo socio comercial de México ante la incertidumbre del T-MEC: Ebrard niega búsqueda de nuevos acuerdos

Marcelo Ebrard Casaubón se presenta ante un fondo de múltiples contenedores de carga apilados, que simbolizan el comercio internacional y la logística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard reveló que la relación comercial que mantiene México con China se encuentra en un buen momento, en un contexto donde el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está generando incertidumbre en las inversiones del país.

“Es un proveedor de muchos bienes para México y también nosotros exportamos a China”, aseguró durante la mañanera del pueblo de este 2 de julio en Palacio Nacional.

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Por otro lado, informó que por el momento no se prevén nuevos acuerdos de libre comercio, ya que la prioridad es defender la posición nacional frente a su principal mercado, Estados Unidos. Mientras que con Canadá se mantienen dos pactos dentro del sector financiero: el TPAT y T-MEC.

Nuevo plan de inversiones en México ante la incertidumbre del T-MEC

El funcionario dio a conocer que parte de la estrategia para reducir la dependencia de otras regiones del mundo, se centra en aumentar el flujo de las inversiones de Estados Unidos, las cuales representan el 40% del capital extranjero en México.

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Asimismo, destacó que ante la incertidumbre autoridades están previendo el financiamiento de otros países pertenecientes a la Unión Europea, especialmente de España; así como de Corea del Sur y Japón.

“España destaca entre los países de la Unión Europea como uno de los que más está invirtiendo en México”, señaló.

El titular de Economía afirma en la mañanera con Claudia Sheinbaum que en Washington existe una evaluación sobre la posibilidad de generar más puestos de trabajo y que sus inquietudes deberán atenderse en la negociación. (Infoabe-Itzallana)

¿Por qué Estados Unidos no renovará el T-MEC?

La administración de Donald Trump anunció el pasado 1 de julio, su negativa a renovar el T-MEC bajo las condiciones actuales, abriendo un periodo de revisiones anuales hasta el año 2036.

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Esta decisión pone fin a la expectativa de una extensión automática por dieciséis años y marca una nueva etapa en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. La dependencia de económica explicó que este resultado no sorprendió al gobierno mexicano, pues la decisión fue anticipada por el embajador estadounidense Jamieson Greer.

Detalló que el acuerdo comercial seguirá vigente, pero bajo un esquema distinto al que se venía manejando durante estos seis años, lo que representa nuevos retos y una dinámica diferente para los tres países.

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Marcelo Ebrard señaló que la próxima ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos está programada para el 20 de julio, donde se buscará resolver inquietudes y definir los pasos a seguir en el proceso de los siguientes años. El sistema evaluación anual implica que cada 365 días se abordarán y resolverán distintos temas, con el objetivo de reducir los pendientes en la agenda trilateral.

Uno de los factores que motivó al país del norte a cambiar el esquema del pacto comercial fue la falta de reducción del déficit comercial, especialmente en sectores clave para la región.

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El funcionario de Economía indicó que para fortalecer la industria y reducir este problema, sería necesario avanzar hacia un acuerdo sin aranceles y fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte, en especial en industrias como la de semiconductores. México mantiene una postura activa y busca que los beneficios del T-MEC sean equitativos y resuelva a los desafíos actuales.