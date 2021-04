Padrastro asesinó a su hijo de cuatro años a golpes en Nuevo León

Juan Carlos "N" fue acusado de haber golpeado hasta la muerte a un niño de cuatro años por no saber tender la cama (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Un hombre de 29 años de edad fue ingresado al centro de reinserción social de Apodaca, en Nuevo León, después de presuntamente haber golpeado hasta la muerte a un niño de cuatro años por no saber tender la cama.

De acuerdo a un medio local, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Subdirección de Investigación de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones, dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”. Esto por los delitos de homicidio calificado y violencia familiar.

Fue este lunes cuando las autoridades detuvieron al hombre en la avenida Las Torres, dentro de la colonia Parque Industrial Escobedo, en el municipio de Escobedo. Horas después fue ingresado en el Centro de Reinserción Social No.2 del Estado.

Las investigaciones de agentes ministeriales y los testimonios de testigos dieron a conocer que era desde principios de marzo que Juan Carlos ya violentaba al pequeño fallecido, identificado con las iniciales M.V.H., H.J.V.H., un niño de cinco años, y a la madre de ambos menores. Juan Carlos y la madre de los menores vivían en unión libre en la calle Maestranza 219, en la colonia Los Pilares, en Salinas Victoria.

El hombre ya violentaba a la madre y los niños (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Las indagaciones apuntaron a que el hombre golpeaba a los niños cuando no hacían las cosas como él quería. Cuando la madre intervenía en su defensa, también era violentada. Una de las presuntas agresiones más recientes, ocurrió el pasado 6 de abril, cuando el hombre golpeó al pequeño de 4 años al no querer comer y por no tener las “chanclas bien puestas”. Además, la madre habría sido golpeada cuando trató de defender a su hijo más pequeño.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), lo peor sucedió el 10 de abril entre las 6:40 y las 12:30 horas, cuando el acusado se encontraba solo con los pequeños. Él les exigió hacer la limpieza de la casa y le ordenó al más pequeño tender la cama, pero al no poder hacer esta tarea, se lo llevó a una de las habitaciones, donde lo golpeó y le causó las lesiones que le causarían la muerte.

M.V.H. fue llevado a la Clínica Municipal en donde el personal no logró salvar la vida del menor. Posteriormente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), para realizar la autopsia de ley.

Un caso similar

A finales de febrero pasado, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas sucedió un caso muy similar cuando el padrastro de un niño, lo asesinó a golpes.

El pequeño falleció el pasado 10 abril (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Sandra Janet Sánchez Gómez, madre del menor y trabajadora sexual, detalló a los medios cómo Rolando Armando Hernández, su pareja sentimental y padrastro del menor, le confesó que había lastimado a su bebé, Arnoldo Saúl, mientras ella efectuaba algunas compras este miércoles.

Ante tal delito, trabajadoras sexuales y bailarinas salieron a manifestarse en busca de justicia para el menor y castigo al presunto responsable.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del menor denunciaron ante las autoridades el maltrato, ya que no era la primera vez que ocurría.

La madre relató que al entrar a su habitación vio el cuerpo del niño en la cama completamente inmóvil e inconsciente, ante lo cual le reclamó a su pareja qué le había hecho a su hijo y el hombre confesó: “Es que le pegué” alterado por el llanto del niño.

En Chiapas hubo un caso similar (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Ella inmediatamente trasladó a su hijo a un hospital particular donde trataron de revivirlo, sin embargo, el esfuerzo de los médicos fue inútil, dijo Sánchez.

“Todos estaban adentro y el doctor salió y dijo que le había dado un infarto, tenemos varios minutos tratando de revivirlo y además me dijeron que tenía los órganos reventados”, contó.

La madre indicó que esa misma tarde interpuso una demanda contra Rolando Armando Hernández como presunto asesino de su hijo.

