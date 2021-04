Gobierno de Chihuahua justificó represión contra manifestantes que se opusieron a una obra de construcción en Ciudad Juárez

(Foto: Twitter/@AdrianaFuenTell)

La tarde de este lunes 12 de abril se dio a conocer que agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua reprimieron a un grupo de manifestantes que se oponían a las obras de construcción de una ruta de Metrobús en la avenida Manuel Gómez Morin, en Ciudad Juárez. El saldo fue de 13 personas detenidas, las cuales bloqueaban los trabajos de maquinaria pesada.

Ante estos acontecimientos, Luis Fernando Mesta Soulé, Secretario General de Gobierno, y la subsecretaria Alejandra de la Vega informaron que la intervención de la Policía Estatal que derivó en la detención de varias personas por el bloqueo en las obras del BRT en la avenida Gómez Morín, fue a petición de las compañías constructoras y para restablecer el Estado de Derecho.

De igual forma, los funcionarios aclararon que la situación se dio después de un par de meses de intentar el diálogo con los manifestantes. Mesta Soulé dijo que las constructoras informaron que el bloqueo no permitía continuar las obras para cumplir los contratos que tienen con el Gobierno del Estado, por lo que solicitaron el auxilio de unidades de la Policía Estatal que circulaban por el sector y para evitar accidentes con los ciudadanos.

Mesta Soulé señaló además que se actuó con una serie de disposiciones legales a las que no se había querido llegar. “Esta conducta desplegada por diversas personas bajo el argumento de expresar su oposición a los trabajos de construcción del carril confinado para el servicio del BRT, encuadra dentro de una serie de disposiciones legales que a las que no hubiéramos querido llegar porque siempre hemos estado abiertos al diálogo y en función de esto se procedió a desalojar los tramos bloqueados para que continuara la obra por parte de los constructores y así no seguir afectando no sólo la ese tramo sino toda la construcción”.

Asimismo, recalcó que es un procedimiento que se llevó a cabo conforme a Derecho, es lo que se tenía que hacer e insistió que fue después de meses de intentar hacer entender a los manifestantes que dejaran de bloquear para poder llevar a cabo la obra.

Adriana Fuentes Téllez (Foto: Facebook@AdrianaFuenTell)

Mesta Soulé, agregó, por el interés como Gobierno del Estado de cumplirle a los juarenses con el compromiso de terminar la obra del BRT y que ese circuito sea en beneficio de todos y de todas Ciudad Juárez.

De la Vega Arizpe, indicó que el Gobierno del Estado tiene un compromiso con los juarenses y además un compromiso legal con la Federación y con otras instancias que están participando en esta obra del BRT y con el SID, que es el Sistema Integral de Transporte en Ciudad Juárez.

La funcionaria explicó que ha encabezado tenido mesas de diálogo con grupos de La Chaveña, de la 16 de Septiembre, del Centro y de la Gómez Morín y precisamente, la asociación de comerciantes de la Gómez Morín que aglutina a los 300 socios de esta zona.

“No tenemos ningún interés de impedir la libertad de expresión ni de libre de manifestación, sino la obligación como Gobierno de hacer cumplir la ley independientemente de las personas que estén involucradas”, indicó.

Uno de los 13 detenidos fue Adriana Fuentes Téllez, candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La detención se llevó a cabo mientras la aspirante protestaba por las obras de ampliación de “Bus Rapid Transit” o BRT, sistema de transporte de Ciudad Juárez.

