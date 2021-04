Frida Sofía vs Niurka: un nuevo frente de batalla en medio del escándalo en contra de Enrique Guzmán

Foto: @niurka.oficial / IG - @ifridag / IG.

Niurka Marcos entró al quite en el escándalo protagonizado por Frida Sofía y Enrique Guzmán. La vedette defendió al cantante y recibió los insultos de la hija de Alejandra Guzmán.

Este nuevo conflicto comenzó cuando la artista cubana dio su opinión sobre las acusaciones hechas por la empresaria en contra del rockero: “Muy mal niñita, Frida, muy mal de estar ventilado tanta mierd* a la opinión pública. Siéntese con su madre y deje de hablar tanta porquería públicamente”.

Niurka se dijo conmovida por el video que publicó Alejandra Guzmán el pasado sábado, cuando respaldó a su padre ante las acusaciones de Frida Sofía y le pidió conciliar en este asunto.

“Me hizo humedecer mis ojos y tiene toda la razón, la parió. ¿Cómo crees que le va a desear el mal? Es madre y la adora, es su hija”, sostuvo en entrevista con varios medios de comunicación en Estados Unidos.

Para Niurka, las declaraciones de Frida Sofía aparecen a destiempo, ya que en el pasado se mostró muy efusiva con su abuelo y ahora sólo busca ensuciar la imagen de ambas personalidades.

Pero las polémicas declaraciones de Niurka ya recibieron respuesta y la hija de Alejandra Guzmán no tardó en usar su cuenta de Instagram para hacer valer sus denuncias.

“Esta vieja, para que vean, sí busca fama a costa de quien sea. Pobre de corazón y moral”, escribió Frida Sofía en sus historias de la red social.

“Y que le quede claro que sus pinches mamadas de ‘brujería’ me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina que una piruja como tú jamás me podrá hacer daño”, añadió.

Según la hija de Alejandra Guzmán, Niurka da sus opiniones de temas que no le incumben porque ya no tiene nada más de qué hacerlo.

“Estás ardida de que ya no hablan de ti, sólo te buscan para que opines tus pendejad*s y reírse de ti, no contigo”, escribió.

La empresaria cuestionó a Niurka sobre si el abuso lo hubiera sufrido su hija: “Mamá Niur, ¿y su tú hija te dijera lo mismo? ¿Qué pedo, wey? ¿Bailas?”

la semana pasada Frida Sofía declaró que fue víctima de los manoseos de su abuelo desde que era una niña de cinco años, lo que pronto causó una gran polémica dentro y fuera de su familia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Desde estas polémicas declaraciones surgieron infinidad de reacciones, entre estas la de Alejandra Guzmán a través de dos comunicados.

“Te ofrezco arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”, dijo en un video publicado desde su cuenta de Instagram.

“Es delicado, es muy triste ver a mi padre y comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, dijo para referirse al estado anímico del cantante de La plaga.

“Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre”, añadió para defender a Enrique Guzmán.

